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CNN：哈瑪斯襲以色列前　伊朗幫訓練自造武器、爆炸工程

▲2007年，巴勒斯坦的哈瑪斯槍手。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯發動襲擊前，有指揮官想送學生到伊朗學習爆炸工程。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列在加薩走廊外哈瑪斯留下的一輛皮卡車中找到一部電腦，破解後發現一份文件，顯示一名哈瑪斯指揮官為部隊士兵爭取去伊朗的大學攻讀的獎學金，攻讀科系包括工程、物理與科技。

CNN從以色列官員那裡獨家獲取該分文件內容，報導指出，雖然伊朗為哈瑪斯提供資金與軍事援助是眾所周知的事，但以色列官員與部分美國情報機構前官員表示，該份文件就是證據，證明在哈瑪斯於10月7日突襲以色列南部以前，伊朗為哈瑪斯提供技術訓練，幫助哈瑪斯自己製造武器。

文件顯示為7月份，一名哈瑪斯指揮官去函給伊朗政府，請求允許旗下7名成員到伊朗參加獎學金計畫。

以色列官方拒絕針對此份文件回應，但政府內部的消息人士證實其背景的真實性。

以色列官員表示，這是首次得知伊朗企圖為哈瑪斯的行動提供這種大學主持的訓練，不過美方官員對此說法表示「無法證實」。

CNN無法獨立核實該份文件的真實性，但美國現任與前任官員都說，這與伊朗在整個中東透射力量的方式吻合，自上世紀80年代黎巴嫩真主黨成立以來，伊朗一直透過頒發獎學金的模式建立影響力，發展潛在的情報資產，同時推廣他們的理念。

此外，美方前任與現任官員也指出，獎學金計畫是伊朗知名的訓練計畫的一部分，政府透過向盟邦與同盟團體組織提供學生獎學金，投射軟力量並藉此影響整個中東地區。

伊朗駐聯合國代表團發言人也未回應CNN的置評請求。

根據以色列官員說法，至少50名來自加薩的學生之前預期參與「邊境計畫」，並非所有學生都是哈瑪斯的戰士，目前以色列情報機構只識別出幾名到達伊朗的是哈瑪斯士兵。

以方官員表示，哈瑪斯戰士還透過大學計畫接受了針對爆炸工程的訓練，很可能是由伊斯蘭革命衛隊進行訓練。

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