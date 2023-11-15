美日韓3國外長舊金山召開會談　譴責「北韓軍援俄國」威脅國際和平

▲美日韓3國外長14日在舊金山莫斯康會議中心進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年度的亞太經濟合作會議（APEC）將從15日在美國舊金山展開，為此美國、日本、南韓3國外交部長齊聚一堂，是南韓尹錫悅政府上台後3國外長第6次一起進行會議。此次會議上，美日韓3國外長指出，北韓（朝鮮）與俄國的軍事合作對國際和平穩定構成嚴重威脅，同時針對俄烏戰爭、以哈局勢交換意見。

根據《韓聯社》，美國國務卿布林肯、日本外務大臣上川陽子、南韓外交部長朴振於當地時間14日在美國舊金山莫斯康會議中心（Moscone Center）召開會談，是繼今年9月聯合國大會後，時隔2個多月3國外長再次會晤，三方針對8月美國大衛營美日韓領導人會談時的協議事項進行檢討，同時討論應對北韓核武與導彈威脅的方案。

▲美國國務卿布林肯強調美日韓3國合作的重要性與其必要性。（圖／達志影像／美聯社）

針對北韓最高領導人金正恩9月13日搭乘綠皮專用列車訪俄、會晤俄國總統普丁，以及會後北韓與俄國之間的軍事合作，美日韓3國外長互相分享情報，分析北韓在提供俄軍武器後所能換取的代價。

美日韓3國外長強調，北韓和俄國的軍事合作，不僅針對韓半島（朝鮮半島），實際上國際和平與穩定皆因此深受威脅，因此將以美日韓3國合作為基礎，共同和國際社會應對來自北韓的威脅，而3國如今正持續強化國防安全合作，包括截斷北韓透過非法網路駭客活動所獲取、用來協助核武與導彈發展的財源。

▲日本外務大臣上川陽子強調，如今美日韓3國面臨中東情勢嚴峻、俄國侵略烏克蘭、中國與北韓的威脅，呼籲應要提升3國戰略合作的強度，維持以自由和規範為基礎的國際秩序。（圖／達志影像／美聯社）

針對近日北京當局做出將滯留在中國境內的脫北者遣返回北韓的決定，朴振表示擔憂。

同時，美日韓3國外長在會談上針對以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的戰爭、俄烏戰爭等國際重大議題交換意見，3國一致譴責哈瑪斯10月大規模突襲以色列，呼籲哈瑪斯儘快釋放人質，並強調應該遵守國際法保護加薩平民。

▲南韓外交部長朴振表示，自從8月美國大衛營會談以後，美日韓3國合作達到史無前例的水準。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美國、日本、南韓從明年起將共同擔任聯合國安理會的理事國，3國外長決定此後將在包括北韓問題在內的地區與全球重大課題上取得緊密合作。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在會後新聞稿指出，美日韓3國外長針對中東情勢、北韓對於俄烏戰場上俄軍的軍事援助，以及造成地區情勢不穩的北韓行徑、擴大美日韓3國經濟合作之重要性等議題進行討論。