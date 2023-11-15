美國宣布軍售南韓38枚SM-6飛彈　可攔截北韓巡弋飛彈侵擾領空

▲飛彈SM-6從約翰·保羅·瓊斯號驅逐艦 （USS John Paul Jones DDG-53）發射，攔截中程彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著近年來北韓（朝鮮）積極高度發展核武與彈道飛彈技術，南韓在國防安全上面臨極大威脅，擔憂空防恐遭北韓突破。為此，在南韓軍方的要求下，美國國務院日前批准向南韓出售標準六型（SM-6）飛彈，其射程最遠達400公里，可以攔截敵方軍機、彈道飛彈、巡弋飛彈的侵擾。

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，美國國防部下屬機構「國防合作安全局」（DSCA）於當地時間14日表示，美國國務院已經批准向南韓出售38枚SM-6飛彈，軍售規模達到6億5000萬美元（約新台幣201億元），儘管最終軍售案仍須經過美國議會的批准，但普遍預估議會將在毫無異議的情況下批准通過。

美國國防合作安全局指出，南韓政府要求美國出售38枚SM-6飛彈。

其實韓國防衛事業廳早在今年3月召開第150次防衛事業促進委員會時，就表示將計畫向美國購買SM-6飛彈，用來掛載在KDX-Ⅲ神盾級驅逐艦上。

SM-6飛彈射程最遠可達400公里，能夠大大提高艦艇的同時作戰能力，攔截敵方軍機、彈道飛彈、巡弋飛彈。南韓政府認為，一旦成功購入SM-6飛彈，將可建構更加緊密的海上防空網絡，強化對於北韓巡弋飛彈、彈道飛彈的應對能力。

美國國防合作安全局表示，「此次（南韓政府）提議的軍售案，透過改善主要同盟國的國防安全，來協助穩固印太地區政治與經濟發展，進而達到呼應美國外交政策目標與國防安全目的。」

美國國防合作安全局也認為，事實上南韓在購買SM-6飛彈等軍事裝備上並不會遭遇困難，強調這些軍事裝備的販售並不會因此改變地區的軍事平衡，且不會對美國的防衛態勢產生負面影響。

據悉，美國國防合作安全局去年10月20日也曾發布新聞稿，透露美國國務院批准向日本出售SM-6飛彈，當時日本政府要求購買兩批次共32枚飛彈，包括MK21垂直發射系統（VLS）、整合與測試活動、訓練與輔助設備等。