哈瑪斯在希法醫院設指揮中心！　白宮證實：在醫院挖地道、藏軍火

▲希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列後，以色列國防軍便包圍加薩走廊，從切斷水電能源供應、輪番空襲，直到最近展開地面作戰。不過，以軍空襲醫院的作法引發國際社會批判；以軍則控訴，哈瑪斯將醫院做為軍事用途。如今，美國白宮則證實，哈瑪斯確實在希法醫院設置軍火庫，利用地下道押送人質。

根據《CNN》，美國白宮國家安全會議戰略溝通協調官柯比（John Kirby）於當地時間14日，在飛往舊金山的班機上召開簡報會議，他表示哈瑪斯確實在加薩走廊最大的醫療設施－希法醫院（Al-Shifa Hospital）內建立軍火庫、存放武器，同時在地下室建立、運作指揮中心。

柯比表示，「哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）利用在加薩地帶的一些醫院，包括希法醫院及其地下隧道，來隱藏和支持他們的軍事行動，同時作為押送人質的用途。」

柯比還引用各種情報來源，來呼應希法醫院被哈瑪斯濫用的說法，儘管他並不願意提供和情報相關的進一步細節。

不過，柯比明確表示，美國並不支持以色列空襲加薩走廊的醫療設施，「我們不支持從空中襲擊醫院，美國也不希望在醫院發生『交火』，讓尋求醫療救護的無辜民眾陷入戰火。這恰恰表明，軍事行動是多麼具有挑戰性，因為哈瑪斯已經深深扎根在平民之中。這對以色列軍保護平民的義務增加了『額外的負擔』。」

至於美國國防部副發言人辛格（Sabrina Singh）則同樣證實，依據美國獲取的最新解密情報顯示，哈瑪斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動組織如何利用醫院，包括希法醫院在內，作為隱藏和支持軍事行動與運送人質的手段，「他們在醫院建立地下道，哈瑪斯和PIJ恐怖分子在希法醫院經營指揮中心，同時在醫院存放軍火，為反制以色列的軍事行動做準備。」

報導指出，針對以色列的說法，巴勒斯坦官員和哈瑪斯予以否認。