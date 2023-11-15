釋放人質換取停火！　拜登：以哈談判接近達成協議

▲美國總統拜登相信協議快要達成。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國官員告訴美媒，以色列與哈瑪斯的談判接近成功，總統拜登14日也表示，釋放被哈瑪斯俘虜的人質談判將要達成協議。

CNN報導，拜登在白宮回應記者，「我每天都與相關人士聯絡，我相信（協議）就要達成，但我不想說太多細節。」

熟悉細節的一名美國高官指出，以色列與哈瑪斯針對釋放被俘人質的談判，已經接近達成協議，透過交還人質換取多天的停火。

官員指出，雖然多方交涉距離達成協議只差臨門一腳，但談判仍有很大變數，隨時可能破局，「很接近了，但還沒完成。」歐洲一名外交官則在13日表達樂觀，認為部分人質在接下來幾天到幾周內就可以被釋放。

此前哈瑪斯（Hamas）分支艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassem Brigades）發言人烏貝達（Abu Ubaida）表示，已和卡達針對釋放目前在加薩的70名婦女和孩童人質，換取以色列停火5天一事進行討論。

烏貝達也說，哈瑪斯同時希望能釋放『被敵人俘虜』（detained by the enemy）的200名婦女和75名孩童。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）12日表示，確實「可能有」釋放遭到扣押在加薩走廊人質的協議，但是他擔心潛在計畫遭到破壞，拒絕提供細節，「我認為我說得越少，就越能夠提高計畫實現的機會。」