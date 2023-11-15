飲料龍頭換人！　分析師看好：百事明年市值超越可口可樂

▲百事可樂飲料業務雖不及可口可樂，但集團多角化經營見效。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

可口可樂長年霸佔美國飲料上市公司的霸主地位，但隨著競爭對手百事可樂的業務多角化、事業版圖擴大，華爾街看好龍頭即將換人坐。

彭博社報導，投行「Jefferies分析師」賈拉瓦拉（Kaumil Gajrawala）近日針對百事可樂公司，給予「買進」建議，並表示百事是「最持久的公司」。他預期百事股價將在2024年上漲20％，來到203美元，市值約來到2790億美元（約新台幣8.95兆元）；而可口可樂市值約為2770億美元（約新台幣8.88兆元），股價在64美元，他對可口可樂則僅給予「持有」評級，代表他看好百事將會超越可口可樂，成為美國飲料上市公司霸主。

賈拉瓦拉的看法受到其他不少華爾街人士的認同，連考恩和高盛集團也都抱持相同看法。自2006年起，可口可樂穩坐霸主地位，百事市值始終無法超越可口可樂，除了2020年的其中一天短暫超越，但美股周一（13日）收盤，可口可樂的市值仍比百事多出150億美元（約新台幣4800億元）。

可口可樂因其強大的品牌組合與傳說等級的銷售成長紀錄，使其占據強勢領先地位，就連股神巴菲特都愛不釋手。不過百事食品事業還包括樂事洋芋片、多力多滋與桂格燕麥片，已為其產品差異化的努力帶來豐厚成果。

賈拉瓦拉預期，百事可樂在北美的業務將繼續領先其他競爭對手，與此同時，可口可樂就是一家純粹的飲料公司。他說百事過去5年投資約600億美元（約新台幣19.2兆元），用作提高營運效率、產能及拓展品牌，如今開始見到回報，且速度會不斷加快。

賈拉瓦拉盛讚百事可樂在經濟挑戰期間的成長性，例如疫後經濟。他認為，百事可樂是最有可能在未來3年內實現高個位數或更高收入成長的消費品公司，與此同時，他認為可口可樂估值目前上漲空間有限，與美國國稅局的稅務糾紛也為公司前景蒙上陰影。

可口可樂上市至今在華爾街幾乎從未失寵過，某種意義上來說，該公司已成為首選股，即便在現在仍是投資人喜愛的明星企業，而且建議買入可口可樂股票的機構數量仍比建議買入百事可樂的多。