影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢一腳踹死阿伯

#Internacionales | EN BRASIL UN HOMBRE CON DISCAPACIDAD MUERE TRAS RECIBIR UNA FUERTE PATADA POR DETRÁS— El Jornal SV (@ElJornal_SV) November 13, 2023
En un acto de intolerancia, un hombre con discapacidad es asesinado en Brasil tras recibir una fuerte patada voladora por la espalda. pic.twitter.com/sg7unfsqRG
記者張靖榕／綜合外電報導
巴西米納斯吉拉斯州一名26歲男子，因為發現一名中年男子竟然請他女友吃香蕉，導致醋意爆發，於是尾隨該名男子，從後方偷襲飛踢，導致該名中年男子頭部重擊地面，送醫途中就不致身亡。
巴西「g1」報導，事件發生在當地時間本月10日上午，62歲男子先是給了一名年輕女性香蕉，之後11時45分左右，男子獨自走在路上，絲毫不知後方的危險找上門。
年輕女性的26歲男友尾隨中年男子，助跑從背部將對方飛踢在地，隨後步行離開。然而中年男落地時頭部重擊地面，雖然路人趕緊打電話叫救護車，但他最終仍因傷勢過重在送往醫院過程中身亡。
▼亂吃醋男友竟將一名中年男踢死。（圖／翻攝X「@ElJornal_SV」）
警方表示已確認該名嫌犯身分，並且發布通緝，將依襲擊、毆打將他起訴。
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