影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢一腳踹死阿伯

#Internacionales | EN BRASIL UN HOMBRE CON DISCAPACIDAD MUERE TRAS RECIBIR UNA FUERTE PATADA POR DETRÁS



En un acto de intolerancia, un hombre con discapacidad es asesinado en Brasil tras recibir una fuerte patada voladora por la espalda. pic.twitter.com/sg7unfsqRG — El Jornal SV (@ElJornal_SV) November 13, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西米納斯吉拉斯州一名26歲男子，因為發現一名中年男子竟然請他女友吃香蕉，導致醋意爆發，於是尾隨該名男子，從後方偷襲飛踢，導致該名中年男子頭部重擊地面，送醫途中就不致身亡。

巴西「g1」報導，事件發生在當地時間本月10日上午，62歲男子先是給了一名年輕女性香蕉，之後11時45分左右，男子獨自走在路上，絲毫不知後方的危險找上門。

年輕女性的26歲男友尾隨中年男子，助跑從背部將對方飛踢在地，隨後步行離開。然而中年男落地時頭部重擊地面，雖然路人趕緊打電話叫救護車，但他最終仍因傷勢過重在送往醫院過程中身亡。

▼亂吃醋男友竟將一名中年男踢死。（圖／翻攝X「@ElJornal_SV」）

警方表示已確認該名嫌犯身分，並且發布通緝，將依襲擊、毆打將他起訴。