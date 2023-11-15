　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜習會前　近1／4美參議員籲拜登勿在台灣上讓步

▲拜登與習近平兩人將於美西時間15日在美國舊金山會晤。圖為去年11月G20峰會。（圖／路透）

▲拜習會上，台灣議題成關注焦點之一。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓14日專電

拜習會明天登場，近1/4、22名美國聯邦參議員今天發布聯合聲明，呼籲拜登勿在台灣議題上讓步，指確保台灣獲得嚇阻中共侵略的能力與訓練，是美國當務之急。

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平預計15日於美國舊金山灣區會晤。這是兩人繼去年11月印尼峇里島會談後，第2次面對面會晤。

拜習會前夕，美國參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）今天率領21名共和黨籍參議員發布聯合聲明，呼籲拜登勿在美國對台政策上做出任何讓步。

參議員們表示，若拜登政府在台灣議題上讓步，將是美中競爭間另一項重大錯誤。

他們說：「很少議題比確保台灣擁有嚇阻中國侵略的能力與訓練還急迫，這攸關美國重大國家與經濟安全利益，以及整個印太區域的未來。」

參議員們也批評拜登在中國未釋放遭不當關押美國公民，或在鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）上做出承諾前就同意再度與習近平會面，指此決定「令人震驚」（astounding）。

他們強調，失衡經濟往來不應比確保美國公民林大衛、李凱和史威登（Mark Swidan）的獲釋還重要。

美國資深官員近日在一場背景簡報會指出，美中領導人預期會討論雙方分歧議題，包括人權、台海、南海以及為美國企業與勞工提供公平、公正競爭環境等。

官員表示，美方會利用機會向中國重申美國「一中政策」，重申美方不支持台灣獨立的長期政策，並向中國表明任何對台灣選舉的行動或干涉，都將引發美方極度強烈的關切。

ET快訊
行人糾正運將抽菸被毆！倒地遭來車輾斃　目擊者：他一開始還會動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢一腳踹死阿伯

拜習會前　近1／4美參議員籲拜登勿在台灣上讓步

拜習會前夕　美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

拜習會將登場！舊金山架路障圍欄　拜登曝目標：恢復2國正常溝通

62歲阿伯請嫩妹「吃香蕉」！醋男友暴怒一腳踹死他　驚悚畫面曝

哈瑪斯影片稱「以色列人質命喪空襲」　以軍證實死訊

台女撞飛日本母女1死1重傷　日網千則討論檢討交通問題

以色列總統兒子在前線失聯　第一夫人：我們抱有希望

71歲男登山離奇身亡！救援搜索2個月驚見「忠犬緊守主人身旁」

童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

考績被打丙！彰警拍片報復所長　屁夾仙女棒跳舞遭記1大過處分

《非法正義》南朋友脫衣服了❤️　南柱赫「以暴制暴」打趴犯罪者

超淡定！男子低頭滑手機　抬頭驚見小貨車車頭撞爛

台中怪男闖車陣直接開車門　連惡搞2車！女駕駛驚嚇報警

林柏宏泳池激吻Lulu成「中央空調」　當她面「帶妹回家」又曖昧峮峮

影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢一腳踹死阿伯

拜習會前　近1／4美參議員籲拜登勿在台灣上讓步

拜習會前夕　美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

拜習會將登場！舊金山架路障圍欄　拜登曝目標：恢復2國正常溝通

62歲阿伯請嫩妹「吃香蕉」！醋男友暴怒一腳踹死他　驚悚畫面曝

哈瑪斯影片稱「以色列人質命喪空襲」　以軍證實死訊

台女撞飛日本母女1死1重傷　日網千則討論檢討交通問題

以色列總統兒子在前線失聯　第一夫人：我們抱有希望

71歲男登山離奇身亡！救援搜索2個月驚見「忠犬緊守主人身旁」

215萬人已上車！00878帶頭　13檔台股ETF今配息最後買進日

等到了！歡慶味全龍奪冠　超商指定品項「任選第2件5折」今天快買

G級「暗黑界林襄」再度出道AV界！　達人曝內幕

影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢一腳踹死阿伯

大陸第一網紅「無P照片」流出！　身材比例超詭異

明午後雨區擴大！今年最強冷空氣接力　連3天探10℃

拜習會前　近1／4美參議員籲拜登勿在台灣上讓步

拜習會前夕　美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

累了！《艾爾登法環》壺頭姐退休　幫助5000玩家破尾王成傳奇

Toyz「牽手女」秀不科學身材13秒　哀嘆：快逼死自己

國際熱門新聞

日本民眾被車撞1死1傷　台籍女駕駛被逮

台女撞飛母女1死1重傷　千名日網友檢討交通問題

台女撞飛日本母女！女嬰遭卡車底不治

Visit Japan Web出現詐騙App

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

伯請嫩妹吃香蕉！男暴怒一腳踹死他

男激戰女優拍片　命根被3m巨蟒咬爆血

以色列人質命喪空襲　以軍證實死訊

哈瑪斯性侵少女　脫褲「性用語」文件曝光

泰女「誘司機上床」遭拒　直接偷走計程車

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

拜習會　拜登：望恢復2國正常溝通

以色列總統兒失聯　第一夫人仍抱希望

男狠殺女友　體重破200kg！過胖獲准出獄

更多熱門

相關新聞

拜習會前夕　美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會前夕　美國會年度報告指互動改變不了中國

拜習會登場前夕，美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）今天發布年度報告，指美中官員互訪未能改變中國作為，高層會晤僅換來更多談話，非具體行動。

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

拜習會　拜登：望恢復2國正常溝通

拜習會　拜登：望恢復2國正常溝通

習近平離京赴美　參加中美元首會晤

習近平離京赴美　參加中美元首會晤

拜習會　學者：為明年中美官方互動做安排

拜習會　學者：為明年中美官方互動做安排

關鍵字：

拜習會拜登習近平北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

行人糾正運將抽菸被毆　倒地遭來車輾斃

Jennie霸氣用50億現金買別墅！

7-ELEVEN霜淇淋有新口味了！統一布丁口味開賣

初次見她才13歲！37歲諧星苦等童星成年　秒宣布：我們要結婚了

台女在日本撞死女嬰　Cheap：在台灣就A柱車禍了

即／板橋行人遭運將痛毆　倒地又遭來車輾斃

1人獨得45個！桃園抽獎「李家6口」狂中142次

起飛前18分鐘才報到　旅客大鬧桃機

預算2萬出國能去哪？內行人激推日本「1聖地」

檢察官車禍竟要求女大生「肉償」！　對話全曝光

全台有感！今年最強冷空氣要來了　連3天探11℃

她肚子大到像水蛙！常「便祕脹氣」一查末期了

日本民眾被車撞1死1傷　台籍女駕駛被逮

MEI MEI懷四胎「持續出血快一個月」　遭醫生下禁令

年底適合跳槽「4生肖」曝光　「這3生肖」別衝動

更多

最夯影音

更多
童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！

童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！
阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面