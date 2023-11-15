拜習會將登場！舊金山架路障圍欄　拜登曝目標：恢復2國正常溝通

▲中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家主席習近平14日晚間從北京乘坐專機赴美，預計15日在舊金山會晤美國總統拜登，後續也將出席亞太經合會（APEC）第30次領導人非正式會議。拜登14日飛往舊金山前表示，他在這次拜習會希望達成的目標是，恢復美中2國的正常溝通。

綜合外媒報導，拜習會即將在舊金山登場，而在習近平乘坐專機赴美前，就有不少中國民主運動人士、人權團體聚集在舊金山發起抗議活動，美國政府為了防止意外發生或激進人士衝撞車隊，已經在舊金山各地及APEC會場附近設置路障及圍欄。

另據KTSF Channel 26獨家報導，中國代表團抵達美國後，將入住舊金山瑞吉酒店（St. Regis Hotel），這個酒店位於APEC會場管制區內，走路3分鐘即可抵達APEC會場，讓代表團得最大避免抗議人士影響。瑞吉酒店1樓目前已架起布篷，2樓也貼上霧面貼紙隔絕外界視線，周邊路段也已設置圍欄。

拜登14日啟程前往舊金山之前，在白宮被媒體詢問「如何衡量拜習會是成功的」、「希望達成什麼目標」。拜登表示，美中緊張關係已持續了很長一段時間，這次會議希望能恢復美中2國正常溝通管道，包含軍方對軍方接觸，但他強調「我不會支持『為了在中國投資賺錢，得交出商業機密』的立場」。