哈瑪斯影片稱「以色列人質命喪空襲」　以軍證實死訊

▲哈瑪斯稱現年19歲的以色列人質馬仙諾（Noa Marciano）在9日以色列的空襲中身亡。（圖／翻攝自X）

文／中央社

以色列軍方14日證實，遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）在加薩俘虜的女兵馬仙諾（Noa Marciano）已經喪命。

法新社報導，哈瑪斯13日發布一支影片顯示一名年輕女性遭囚禁，以色列軍方證實她是馬仙諾後，軍方14日在聲明中稱馬仙諾是「遭恐怖組織綁架的以色列國防軍（Israel Defense Forces）殞命士兵」。

馬仙諾在哈瑪斯武裝分子13日公布的影片中表明身分，並呼籲以色列停止轟炸行動，內容還包括她似乎已經死亡的照片。

哈瑪斯軍事部門發言人烏貝達（Abu Obeida）表示，馬仙諾死於以色列空襲，以軍沒有提到她的死因。

馬仙諾之死使得自從開戰以來命喪加薩走廊（Gaza Strip）以軍人數來到47人。