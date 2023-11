哈瑪斯影片稱「以色列人質命喪空襲」　以軍證實死訊

▲哈瑪斯稱現年19歲的以色列人質馬仙諾(Noa Marciano)在9日以色列的空襲中身亡。(圖/翻攝自X)

文/中央社

以色列軍方14日證實,遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯(Hamas)在加薩俘虜的女兵馬仙諾(Noa Marciano)已經喪命。

法新社報導,哈瑪斯13日發布一支影片顯示一名年輕女性遭囚禁,以色列軍方證實她是馬仙諾後,軍方14日在聲明中稱馬仙諾是「遭恐怖組織綁架的以色列國防軍(Israel Defense Forces)殞命士兵」。

馬仙諾在哈瑪斯武裝分子13日公布的影片中表明身分,並呼籲以色列停止轟炸行動,內容還包括她似乎已經死亡的照片。

哈瑪斯軍事部門發言人烏貝達(Abu Obeida)表示,馬仙諾死於以色列空襲,以軍沒有提到她的死因。

馬仙諾之死使得自從開戰以來命喪加薩走廊(Gaza Strip)以軍人數來到47人。

