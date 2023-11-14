台女撞飛日本母女1死1重傷　日網千則討論檢討交通問題

▲台女撞飛日本母女，1歲大的女嬰卡車底不治。（圖／翻攝自推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣籍62歲女駕駛詹喻茹13日晚間5時35分許，開著廂型車行經千葉縣四街道市和良比地區的丁字路口右轉時，撞上斑馬線的一對母女，導致1歲女嬰死亡，26歲的母親重傷。對此，日本網友留下超過千則討論，除了惋惜女嬰的不幸之外，也希望可以改善交通問題。

據《千葉日報》報導，詹喻茹自稱無業，並坦承犯行。警方也依過失致死罪偵辦此案。

針對此次事故，日本網友在新聞頁面下留下破千則討論，「像這樣慘痛的交通事故每天都在發生」、「我在千葉縣生活了幾年，看到紅綠燈右轉的車輛比其他地區多。我不知道這次的情況是否也是如此」、「不久前，當我試圖過斑馬線時，一輛汽車左轉差點撞到我。我不相信別人開車，所以過馬路時我總是左顧右盼。我認為雙方都必須小心謹慎，以免發生任何意外」、「我有一個1歲4個月大的女兒，如果在這樣的意外中喪生，那種悲傷是難以想像的。開車上下班，我總是處於潛在肇事者的位置，所以每次看到這樣的新聞，都會提醒我要牢記安全駕駛」。

也有人說，「看到外國人不像以前那樣了解交通規則，或者更確切地說，像在自己的國家一樣開車，這是很可怕的」、「又一個有美好未來的孩子被犧牲了。由於我們生活在一個以汽車為主導的社會，我們需要加強對非法駕駛者的處罰力度，對發生嚴重事故的人處以無緩期徒刑。如果政府不採取嚴厲措施應對少子化問題，我們將為已經出生的生命感到遺憾，況且出生率仍在下降」。