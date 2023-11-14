迎親隊伍到家門「女方一家人已落跑」　新娘原來是人妻新郎超崩潰

▲已是人人母的女子騙婚詐財，與父親同夥斂財。（圖／翻攝自網路）



圖文／CTWANT

原本應該是人生最重要時刻的大喜之日，沒想到新娘與家人竟上演捲款落跑、人去屋空的騙局，這樣的狀況就發生在馬來西亞的砂勞越，不僅新郎付出的新台幣5萬4千元的聘金打了水漂，更讓他丟盡顏面的是，女方鄰居事後告知，所謂的「新娘」其實早已是人妻人母。

根據大馬的《星洲網》報導，這名被騙婚騙財的新郎在臉書發文，稱他去年10月12日舉行訂婚禮，在今年11月10日迎親、翌日舉行婚宴，「我是在2021年認識她，並決定在翌年結婚，那時她的父親提出各種聘禮要求，我們都答應，照足女方的意思去籌備，包括8000令吉的聘金都是在訂婚前通過網上轉賬的」。

▲男家在大婚前夕便無法聯系女家任何人，包括準岳父對所有訊息也一概不讀不回。（圖／翻攝自網路）



新郎表示他們在古晉迎娶新娘，男方按照女方提出的迎親條件，包括8000令吉，約5萬4千元新台幣的聘金須在大婚之日前先匯款，包括金飾、禮品等，並在大婚前一日，與22人組成的迎親團隊抵達古晉，以準備迎親事宜。

沒想到當新郎抵達古晉民宿後，被告知並沒有相關預訂，新郎此時也無法聯繫女方，「這已經讓我們很擔心，隱約覺得不妥了」，但由於舟車勞頓，只能現場支付所有費用，安排迎親團隊入住民宿。

▲被騙婚騙財的男子報案，並將女家相關人士真實姓名與電話號碼公諸於世。（圖／翻攝自網路）



隔天，當新郎和家人依時抵達女方住處，才發現早已人去樓空，不僅叫門無人回應，整間屋子門窗緊閉，這讓新郎焦急萬分，拼命撥打新娘和岳父的手機，卻無法撥通，訊息甚至一概不讀不回，「沒想到，她和她的父親竟然聯合起來騙我」，讓新郎更加氣忿難平的是，經向鄰居打探後，竟然被告知這位新娘早已經是人妻人母，過去都是以化名來和他交往，從頭到尾都是是一場騙局。

這名新郎在文章中表示，女方的親戚就住在隔壁，而所有真相都是女方的親戚告知，包括新娘早已有兩名兒女的事，這讓他相當憤怒，直斥女方全家都是騙子，竟然連爸爸也帶頭行騙，詐了他的聘金「事到如今我已經無話可說」，他在11月10日報案，尋求警方提供協助以及逮到這騙婚騙財的一家人。

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