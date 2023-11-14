71歲男登山離奇身亡！救援搜索2個月驚見「忠犬緊守主人身旁」

▲71歲摩爾登山時不幸身亡，愛犬不離不棄伴屍2個多月。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

美國一名登山客在今年8月時，帶著自己的愛犬到科羅拉多州聖胡安山脈旅行，但卻不幸遇難，直到今年10月底才被一名獵人在黑頭峰（Blackhead Peak）發現，而他的愛犬不僅奇蹟生還，這2個月來還忠心守候在主人屍體旁。目前搜救隊已將登山客遺體和愛犬送下山，詳細事故原因仍待進一步調查。

綜合外媒報導，71歲的摩爾（Rich Moore）今年8月19 日帶著愛犬「芬尼」（Finney）攀登黑頭峰，卻在當天晚間失聯，救難人員獲報後隨即展開搜救，但花了近2000 個小時搜索，仍未找到摩爾和他的愛犬，直到今年10月30日，一名獵人才在山頂以東3.2公里多的下布蘭科流域發現摩爾的遺體。

搜救人員得知消息後，當天下午便出動直升機展開救援，但由於該處地形陡峭，搜救人員直到第二天才抵達摩爾陳屍處。搜救人員還發現，摩爾的愛犬不僅幸運生還，這2個月來還不離不棄陪伴在主人身旁，隨即將他們送下山。後續尼在當地一家動物醫院接受檢查和治療後，已返家與家人團聚。

當地警方表示，目前摩爾的死因仍在調查當中，但不排除是他殺。