妹子穿小狗衣露火辣身材！讓新衣充滿「原味奶味」　牠火到眼神死

▲女子近日逛服飾店，看到店裡有一件相當可愛的衣服，於是拿起來試穿。（翻自臉書）

圖文／鏡週刊

泰國一名妹子近日分享一組圖片，展示她為自家狗狗買的新衣服，只不過妹子搶先狗狗「試穿」，一度讓狗狗火到眼神死。這組照片發布後，隨即引發網友好奇與關注。

這名妹子說，她近日逛服飾店，看到店裡有一件相當可愛的衣服，於是拿起來「試穿」，沒想到穿在她身上意外合身，讓她的小蠻腰好身材一覽無遺。其實這件衣服，實際上是一件狗狗衣，妹子打算購入這件衣服，送給她的小狗狗，只不過妹子卻搶先試穿，一度讓狗狗「眼神死」。

▲不少網友幫狗狗配旁白：「媽，快把衣服還給我！」（翻自臉書）

▲這是狗狗的衣服。（翻自臉書）

之後妹子讓狗狗穿上這件衣服，雖然已有「原味奶味」，但狗狗依然很開心。不少網友看到這組照片，都把焦點放在狗狗身上，紛紛為狗狗配旁白：「媽媽，你把衣服還給我！」、「你知道我在旁邊，我很火大！」、「不要再偷拿我的衣服了！」另外也有網友稱讚妹子穿上這件狗衣，非常合適，甚至有網友建議可以再買一件當「母女裝」或「情侶裝」。

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