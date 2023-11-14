新加坡空軍F-16戰機飛行途中故障　迫降樟宜機場

馬來西亞一名28歲男子在大婚之日開心來到女方家迎親，但卻上演新娘全家捲款落跑的騙婚事件，除了聘金8000令吉（約新台幣5.4萬元）打水漂，還從鄰居口中得知，其實「新娘」早已經是人妻人母，還有另外一個名字，讓新郎與迎親團隊大崩潰。