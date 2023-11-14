新加坡空軍F-16戰機飛行途中故障　迫降樟宜機場

▲新加坡F-16戰機14日故障迫降樟宜機場。（圖／翻攝自臉書／The Republic of Singapore Air Force）
記者詹雅婷／綜合外電報導
新加坡空軍部隊一架F-16戰機14日中午在飛行途中發生故障，緊急降落在樟宜機場，降落時其中一個輪胎爆胎，並未造成人員受傷。
綜合新加坡聯合早報、8視界新聞網等報導，這起事件發生在當地中午12時10分，F-16戰機成功降落在機場，目前已被拖離跑道，機場跑道恢復運作。
新加坡空軍部隊並未說明戰機故障時正在執行什麼任務。
▲新加坡F-16戰機14日故障迫降樟宜機場。（圖／翻攝自臉書／The Republic of Singapore Air Force）
記者詹雅婷／綜合外電報導
新加坡空軍部隊一架F-16戰機14日中午在飛行途中發生故障，緊急降落在樟宜機場，降落時其中一個輪胎爆胎，並未造成人員受傷。
綜合新加坡聯合早報、8視界新聞網等報導，這起事件發生在當地中午12時10分，F-16戰機成功降落在機場，目前已被拖離跑道，機場跑道恢復運作。
新加坡空軍部隊並未說明戰機故障時正在執行什麼任務。
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