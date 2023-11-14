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蒙古女模喪命！頭部中彈「遺體被炸毀」　嫌犯逃澳洲9年獲釋

▲▼ 圖為西魯（Sirul Azhar Umar，右二）與阿茲拉（Azilah Hadri，左二）2009年1月15日抵達法院。（圖／路透）

▲圖為西魯（Sirul Azhar Umar，右二）與阿茲拉（Azilah Hadri，左二）2009年1月15日抵達法院。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

蒙古籍模特兒阿坦託婭（Altantuya Shaariibuu）2006年10月命喪馬來西亞，被人綁架到叢林，先是頭部中彈，接著被對方使用C-4炸藥毀屍滅跡，只能靠DNA檢測才確定她的身分。這起案件的嫌犯西魯（Sirul Azhar Umar）被判處死刑後潛逃至澳洲，在遭澳洲移民部門拘留約9年之後，已經獲釋。

綜合聯合早報、透視大馬等報導，阿坦託婭除了會說蒙古語，也精通俄語、英語、中文，也會一些法語，擔任模特兒兼翻譯，也是2004年當時馬來西亞副首相納吉心腹巴金達（Abdul Razak Baginda）的情人。

然而就在2006年10月，阿坦託婭遭人綁架開槍，且被人使用炸藥炸毀遺體。納吉保鑣、馬來西亞菁英部隊成員西魯（Sirul Azhar Umar）與阿茲拉（Azilah Hadri）被控涉案，西魯聲稱接獲重要人物指示才綁架阿坦託婭。2009年，西魯與阿茲拉的謀殺罪名成立，遭判死刑，上訴在2015年遭駁回；而被指控教唆謀殺的巴金達則是無罪釋放。

就在案件結案之前，西魯2014年底潛逃至澳洲，申請政治庇護，但在2019年遭到澳洲拒絕，被澳洲移民部門扣留多年。

不過依據澳洲高等法庭11月8日的最新裁定，移民局不能無限期扣留無法驅逐出境的非公民，西魯與其他91人因此獲釋。目前西魯與身在澳洲超過10年的兒子一起生活。

報導指出，馬來西亞政府一直想把西魯引渡回國，但依據澳洲引渡法令規定，不能把犯人送往其他國家接受死刑，所以西魯也不會被遣返馬來西亞。

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