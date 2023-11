蒙古女模喪命！頭部中彈「遺體被炸毀」　嫌犯逃澳洲9年獲釋

▲圖為西魯(Sirul Azhar Umar,右二)與阿茲拉(Azilah Hadri,左二)2009年1月15日抵達法院。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

蒙古籍模特兒阿坦託婭(Altantuya Shaariibuu)2006年10月命喪馬來西亞,被人綁架到叢林,先是頭部中彈,接著被對方使用C-4炸藥毀屍滅跡,只能靠DNA檢測才確定她的身分。這起案件的嫌犯西魯(Sirul Azhar Umar)被判處死刑後潛逃至澳洲,在遭澳洲移民部門拘留約9年之後,已經獲釋。

綜合聯合早報、透視大馬等報導,阿坦託婭除了會說蒙古語,也精通俄語、英語、中文,也會一些法語,擔任模特兒兼翻譯,也是2004年當時馬來西亞副首相納吉心腹巴金達(Abdul Razak Baginda)的情人。

Former policeman Sirul Azhar Umar, 51, who was sentenced to death for the 2006 murder of #Mongolia-n #model Altantuya #Shaariibuu has been #released from an immigration detention centre in #Australiahttps://t.co/4meYXwuM7n