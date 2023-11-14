汽車行駛中「輪胎噴飛」！日女童無辜被砸中　當場命危送醫

記者王佩翊／編譯

日本北海道14日下午發生一起離奇交通意外，一輛小客車在行駛時，左前方輪胎突然脫落，隨後砸中路過的一名3至4歲女童，導致女童傷勢嚴重當場失去意識。儘管隨即被送往醫院急救，但目前仍未脫離險境。

根據《每日新聞》報導，札幌西警署表示，該起事故發生在14日下午1時35分，一輛駕駛在札幌市西區市道的車輛在行駛途中，左前方的輪胎突然脫落並往外滾，隨後砸中一名路過女童。

該名女童事發當時正走在人行道上，怎知瞬間被快速滾來的輪胎砸中，當場失去意識，傷勢嚴重。警消獲報後，隨即趕往現場並將女童送醫。女童目前仍在搶救中，但尚未脫離險境。

事發地點位於幼稚園門口，警方也當場依過失駕駛致傷嫌疑將40多歲的小客車司機逮捕，目前仍在調查詳細事故原因。

女童目測僅3至4歲，應該是幼稚園學童，而當時與她一同行走在人行道的男性家長則沒有受傷。