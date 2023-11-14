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川普大姊凌晨家中逝世　享壽86歲！曾批弟「謊話連篇」只想吸選票

▲▼美國前總統川普的大姊、退休聯邦法官瑪麗安（Maryanne Trump Barry）2023年11月13日逝世。（圖／路透）

▲美國前總統川普胞姊瑪麗安（Maryanne Trump Barry）2023年11月13日逝世。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普的大姊、退休聯邦法官瑪麗安（Maryanne Trump Barry）於13日在紐約市曼哈頓的家中逝世，享壽86歲，但沒有公開死因。美媒報導指出，瑪麗安一生都是川普的保護者與批評者，她曾經被懷疑捲入川普家族稅務詐欺案，也曾被曝光痛罵胞弟川普是個不讀書又沒原則的人，「極其虛偽與殘忍」。

根據紐約時報引述3名知情人士說法稱，瑪麗安13日在她位於上東城（Upper East Side）的住處去世，其中2人表示，紐約市警察當天凌晨被呼叫到現場。然而，所有知情人士都要求匿名，且沒有透露死因。川普發言人並未就瑪麗安死訊作出回應。

▲▼ 川普家族。左起羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普的家族。左起川普弟弟羅伯特夫婦、川普、川普父母及姊姊瑪麗安‧川普‧巴瑞（Maryanne Trump Barry）。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，據川普的密友說，川普似乎很少像聽從大姊的話那樣地在意別人所言。然而，在川普總統任期的最後一年，他們的姊弟關係出現重大裂痕。當時川普姪女瑪麗（Mary L. Trump）正在宣傳一本家族的回憶錄，她公布了2018至2019年錄製的15小時秘密音檔，包含姑姑瑪麗安批評川普「他那該死的推特和謊言，喔我的天啊。」

音檔中還可聽見瑪麗安說，川普想做的「就是吸引他的基礎選民。他沒有原則，完全沒有。」她補充，「這是虛偽和殘忍，唐納很殘忍」、「你不能相信他」。從幾段錄音檔中可以感受到川普與瑪麗安之間感情破裂，瑪麗安甚至在其中一段錄音檔中坦承，兩人因為父親遺囑產生分歧，已經兩年沒有說過話了。川普2020年在白宮為病逝的胞弟羅伯特舉辦葬禮，據信瑪麗安並未出席。

▲▼美國前總統川普的大姊、退休聯邦法官瑪麗安（Maryanne Trump Barry）2023年11月13日逝世。（圖／路透）

▲瑪麗安過去與川普似乎感情緊密，卻在2019年被爆出痛罵弟弟毫無原則且謊話連篇。（圖／路透）

瑪莉安是德國移民的第三代，1937年4月5日出生於紐約市，父親佛瑞德•川普（Fred Trump）是房地產大亨，在布魯克林和皇后區建設開發數千套公寓，是整個川普家族的財富泉源。

不過瑪麗安從未參與家族房地產生意，她1981至1983年擔任美國首席助理檢察官，成為當時聯邦檢察官辦公室職位最高的女性之一，1983年被雷根總統任命為紐澤西州地方法院法官，1993年柯林頓總統提拔她為聯邦第三巡迴上訴法院法官。

2019年瑪麗安辭去法官職務之際，正值美媒爆料川普家族在1990年代參與可疑的稅務與金融詐欺案，雖然她當時已經被列為半退休高級法官長達兩年，由於退休法官將不受司法行為限制，她的退休也曾引發一波法院調查。

►川普姪女曝光「機密音檔」！胞姊痛斥川普：不念書還謊話連篇

►遭姊「連環狂轟」殘酷又虛偽　錄音曝光川普冷回：誰在乎？

►川普被告上法院！捲走姪女數千萬美元　她嗆：爭家產就像演宮鬥劇

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