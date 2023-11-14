到女優家激戰拍片　裸男把玩3m巨蟒「命根被狠狠咬住」血濺現場

▲女子養的寵物蛇意外咬傷男伴。（圖／翻攝自Instagram／dani_dabello）

記者李振慧／綜合報導

澳洲成人女星達貝洛(Dani Dabello)與男伴在家激戰拍片，沒想到男伴發現她所養的3公尺長蟒蛇時，因為好玩把巨蟒放在身上，結果命根慘被蟒蛇狠咬，痛得發出慘叫聲，噴得現場到處都是血。

達貝洛近來在Instagram上向粉絲介紹她所養的寵物蛇貝蒂(Betty)，貝蒂是一條中部地毯蟒(Centralian carpet python)，雖然身形巨大但是無毒，且個性十分溫馴，以前從來沒有咬過人，然而她與男伴在家拍片時，貝蒂卻突然攻擊男伴。

達貝洛表示，「我們一起拍了一段影片，拍完後他立即衝去淋浴間，我想起他曾說想抱抱看貝蒂，所以等他出來後，我就把貝蒂放在他脖子上，結果我一轉頭就聽到慘叫聲」。

達貝洛表示，她回頭發現，平時溫馴乖巧的貝蒂竟然狠狠咬著男伴生殖器，男伴拼命想把貝蒂扯下來，「幾分鐘後，我成功把貝蒂弄下來並放回圍欄裡，現場到處都是血」，清理完現場後，她還幫忙檢查男伴的命根上是否有殘留牙齒。

男優的悲慘遭遇在網路上引發討論，許多網友表示，「天啊，真的是惡夢一場」、「希望貝蒂和他都沒事」、「貝蒂真的是一條很漂亮的蛇」。中部地毯蟒是澳洲當地常見的無毒蛇，成年時體長通常可長至2公尺長。