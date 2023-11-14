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韓式炸雞「驚見血色」！口感軟爛被質疑沒炸熟　老闆辯：粉紅現象

▲▼南韓網友疑似吃到沒有炸熟的韓式炸雞，然而店家卻辯稱是「粉紅現象」。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓網友疑似吃到沒有炸熟的韓式炸雞，然而店家卻辯稱是「粉紅現象」。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

吃著韓式炸雞搭配啤酒，近年在韓劇等流行文化的薰陶下成為一種享受。不過，南韓一名民眾透過外送點了韓式炸雞，卻發現韓式炸雞不僅吃起來冷冷、軟軟地，甚至咬開來後發現紅透透的血跡，懷疑肉根本沒被炸熟。豈料當他打電話抱怨，店家卻反而解釋是「粉紅現象」，拒絕退款。

根據韓媒《News1》，南韓一名網友最近在某網路論壇抱怨他吃韓式炸雞時的悲慘遭遇，質問網友「請問這到底是因為店家沒有炸熟、還是純粹是因為『粉紅現象』？」，從他上傳的2張相片可以看到，被啃咬的韓式炸雞所剩下的肉、骨頭部分，竟然透出明顯的紅色，懷疑是因為店家沒炸熟才會導致雞肉血液殘留。

網友表示，「我用外送App訂購韓式炸雞，那間店從過去以來是我的愛店。因為我平常很喜歡吃炸雞配白飯，所以就算只剩我自己一個人，也會點到滿桌都是炸雞，算上外送的運費一共是4萬9000韓元（約新台幣1150元）。」

網友開始描述他的悲慘遭遇，「但正當我吃到第3塊炸雞時，卻突然感覺到一陣濕濕、卻又軟爛的口感，那個感覺真的不太好，雖然我本來就喜歡吃軟爛的肉，所以才點了雞腿、雞翅，但因為肉吃起來真的太濕了，好像其實不用去咬也可以，然而我啃下去後才發現，肉也太紅了吧！」

該名網友表示，一開始他以為這是在所難免的現象，然而當他試著吃別塊炸雞時，卻發現口感幾乎一模一樣，於是他只好透過外送App告知店家，沒想到業者卻表示他們確實是依照料理程序去炸韓式炸雞，因此不願意退款。

最後，網友只好向該間加盟店撥打電話。業者表示，「我們已經炸了10分鐘以上了，是依照總公司的SOP去做的，所以不可能出現（沒有炸熟）的情況」；在網友傳送影片、照片後，店家卻又辯稱，「這是典型的『粉紅現象』，我們可以退回部分款項，因為就算你向總公司投訴，大概也會被當成瘋子......」

網友對於該間加盟店「不負責任」的態度感到相當氣憤，認為自己未能獲得應有的賠償，他向店家表示要把這一切的經過PO網、讓網友評理，沒想到店家卻又表示，「你都打算PO網了，那我還要退款給你嗎」；最後，網友決定到總公司客服中心留言板投訴。

網友透露，所幸最後總公司態度仍算不錯，對於加盟店業者所聲稱的「粉紅現象」，則表示從照片上看起來並不太合理，總公司不僅答應退款，最後還派人前往該間加盟店督導衛生狀況，並對店家進行相關教育。

其他網友們留言表示，「這一看就知道，純粹就是炸雞沒有炸熟」、「我能夠充分理解為何你感到冤枉」、「這一看就知道沒有炸熟，吃下去會拉屎拉到吐吧」。

據悉，業者所聲稱的粉紅現象，應是指炸雞雖然已經煮熟，卻還是呈現粉紅色，這是因為雞肉在加工過程中，雞的血液沒有流失，導致血液殘留在雞的毛細血管和肌肉中，使其變成粉紅色，而這是正常現象。

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