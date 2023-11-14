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迎親大隊一到驚見「女方全家落跑」　新郎崩潰：新娘竟是別人妻

▲▼ 新郎,結婚,婚禮,宴客。（圖／CFP）

▲新郎一行人來到女方家迎親，才發現新娘全家落跑。（示意圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名28歲男子在大婚之日開心來到女方家迎親，但卻遇上新娘全家捲款落跑的騙婚事件，除了聘金8000令吉（約新台幣5.4萬元）打水漂，還從鄰居口中得知，其實「新娘」早已經是人妻人母，還有另外一個名字，讓新郎與迎親團隊大崩潰。

星洲網報導，新郎於2021年認識這名女子，決定在翌年結婚，女方父親提出各種聘禮要求，男方全數答應，照著女方的意思來籌辦，包括8000令吉的聘金須在大婚之前線上轉帳，以及全套金飾與各類迎親禮品等。小倆口於去年10月12日訂婚，要在今年11月10日迎親，隔日舉辦婚宴。

沒想到男方迎親團隊集合之後，他們便遇上第一個問題，也就是抵達民宿後被告知沒有預訂，且新郎還無法聯繫上女方任何人。新郎表示，這讓他們隱約感到不妥，但由於舟車勞頓，只能在現場支付所有費用，安排迎親團隊入住。

▲▼喜慶,婚禮,禮車。（圖／CFP）

到了翌日，男方整群人抵達女方家的時候，這才發現女方住處早已人去樓空，門窗緊閉無人回應，也沒有任何喜慶布置，令他們非常焦急，但新娘與岳父的手機怎麼打也打不通，訊息不讀不回。

最令人崩潰的是，新郎此時才從住在隔壁的女方親戚口中得知，原來準備迎娶的新娘早已有2名兒女，過去這陣子都是以化名跟他來往，甚至女子還和她的父親聯合欺騙，從頭到尾全是一場又一場的騙局。

新郎10日選擇報警，實名舉報女方相關人員，要求警方採取行動，「我們賠了3萬令吉（約新台幣20萬元），更丟臉的是這樣的騙婚，讓我們男方一家顏面盡失」。

新郎把這一切遭遇全都發布在社群媒體上，引起網友熱議。許多人給予新郎安慰與鼓勵，也有人認為，在大婚前發現新娘及其家人的真面目，好過在婚後被無盡欺瞞壓榨。

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