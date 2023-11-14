泰「無頭男屍」跪坐家門前　疑遭鄰居斬首獻祭！

▲男子平時與前岳母同住，但是案發當時岳母因病住院。（圖／翻攝自臉書／123hotnewssuratthani）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子被發現陳屍在自家門口，當時遺體成跪坐姿勢向地面傾斜，頭顱則因遭到斬首不翼而飛。警方隨後在屍體旁發現疑似作案兇器的刀子，並鎖定一名在犯案場所附近一棟廢棄房屋舉辦祭祀儀式的男子，懷疑他將死者殺害獻祭，不過目前仍未尋獲死者的頭顱。

根據The Thaiger報導，素叻他尼府一名53歲男子潘倫（Sangiam Penrum）被發現陳屍於自家橡膠園內住處的門口，然而他被發現時死狀悽慘，遭人斬首。該住處的屋主是潘倫前岳母，平時只有兩人同住，然而岳母本人近日因為生病，住院數天不在家，因此並未目擊殺人，也未發現可疑人士。

警方獲報趕往現場後，在潘倫的屍體旁發現一把12英寸長（約30公分）的刀子，疑似就是作案工具。警方已採集刀子上的指紋，並交由鑑識科鑑定。

潘倫的51歲前妻翁普倫普（Panthip Onpromp）表示，自己與死者離婚已經3年，兩人育有1名18歲兒子，但是因為潘倫長期酗酒與家暴，因此才會離婚。不過她也指出，前夫從未在公共場合鬧事，兩人離婚後也沒有聯絡，因此不知道他是否曾與其他鄰居發生過衝突或是結怨。

對於潘倫的死，翁普倫普表示同情，而兩人的兒子得知父親的死訊後，則是悲痛不已。

警方詢問了當地村民，其中有幾個人則表示，村裡有一個叫孔（Kung）的男子形跡可疑。村民指出，孔幾天前曾經為了要舉辦祭祀儀式，因此在當地多個地區到處挖掘寶藏，懷疑他有可能殺害潘倫，並將他斬首獻祭。

警方循線調查後，的確發現孔在村裡一棟廢棄房屋舉辦祭祀儀式，不過現場並未找到潘倫的頭顱。警察13日逮捕孔，並就殺人案與其宗教信仰對其展開訊問。

翁普倫普說，母親家中的一個用來儲存水的黑色桶子在事發後不翼而飛，懷疑兇手可能拿這個黑色桶子來裝潘倫的頭顱。據悉，翁普倫普並不認識孔。