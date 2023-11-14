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泰女「誘惑司機上床」約砲遭無情拒絕！　她竟直接偷走計程車

▲▼泰國警方發布偷竊計程車的女子照片。（圖／翻攝自Facebook／CIBTHAILAND）

▲泰國警方11日逮捕了偷竊計程車的女乘客。（圖／翻攝自Facebook／CIBTHAILAND）

記者張寧倢／編譯

泰國一名女子10日花了3000泰銖（約新台幣2690元）包下一輛計程車，要求從曼谷搭車去一趟外地，但抵達飯店之後，她突然邀請司機上樓發生性關係，結果被拒絕。隔天司機仍依照約定載女子返程，她卻趁著司機如廁時偷偷開走計程車，事後遭逮捕。

根據泰媒Thaiger報導，38歲女子吉拉特（Jirat）10日下午4點左右，攔下一輛計程車並表示想要包車往返一趟碧武里府（Phetchaburi），於是司機收了她3000泰銖並且載她到目的地的一家飯店，沒想到吉拉特突然對司機提出性愛邀約，說想要一起睡覺，結果當場遭到司機拒絕，她雖不情願但也只能放棄。

隔天上午，司機依約載吉拉特回曼谷，中途他在某間加油站下車如廁，從廁所出來後卻發現他的計程車不翼而飛，立刻猜到是吉拉特將車輛給偷偷開走。司機回想，前一晚若自己同意和她發生性關係，她可能會提早下手，竊走他的車子和錢財。

司機報案後，地方警察與高速公路警察合作追捕，最終在高速公路上攔截到失竊的計程車，並且逮捕了在車上的吉拉特，將她帶回警局問話。吉拉特隨後承認竊盜行為，目前面臨一項竊盜罪指控，最高可被判處5年有期徒刑，亦可合併最高10萬泰銖（約新台幣8.9萬元）罰金。

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) สกัดจับสาวแสบ หลอกเหมาแท๊กซี่ไปชะอำ หาจังหวะเหยื่อเผลอ ลักเอารถแท๊กซี่ขับหนีเข้ากรุงเทพฯ ....

ตำรวจสอบสวนกลาง 發佈於 2023年11月11日 星期六
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