慘遭緬甸犯罪組織監禁！19名韓國人「幸運獲救」　當地警押送仰光

▲地處湄公河畔的金三角地區位於緬甸、泰國、寮國交界，長久以來是毒品貿易與詐騙組織的犯罪溫床。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從去年起，華人被誘拐至緬甸、柬埔寨從事不法行業的案例層出不窮。然而不只華人淪為犯罪集團的目標，事實上南韓政府也發現，韓國人因遇上詐欺而前往緬甸「就業」的案例正逐漸增加。南韓外交部指出，最近與緬甸警方取得合作，成功從犯罪組織帶回19名韓國人。

根據韓媒《News1》、《東亞日報》，南韓外交部今日（14）指出，自從今年10月接獲有19名韓國人在緬甸東部邊境城市大其力（Tachilek）慘遭犯罪組織監禁的消息後，便透過南韓駐緬甸大使館和警察廳和緬甸當地警方合作，昨日（13）緬甸警方已成功將19名韓國人從犯罪組織的魔爪中救出，目前已送至緬甸最大城市仰光。

南韓外交部表示，今年10月初外交部本部與南韓駐緬甸大使館，陸續接獲有19名韓籍公民在緬甸大其力，遭到緬甸當地犯罪組織監禁的消息。

據悉，大其力為緬甸東部撣邦一座人口約5萬的邊境城鎮，由於當地位處緬甸、泰國、寮國的交界，是金三角鴉片和其他軟性毒品的貿易管道，同時也曾是大毒梟昆沙的居住地，也因此當地充斥著毒品交易、非法人口販運、賭博、網路詐騙、電信詐騙等犯罪組織。

南韓駐緬甸大使館很快就以外交手段，要求緬甸警方迅速採取相關措施，緬甸警方10月下旬針對大其力的犯罪組織進行搜查，救出19名韓籍公民。此後，緬甸警方旋即針對19名韓籍公民，調查其是否涉及非法入境或其他不法行為。

南韓外交部表示，考量到緬甸當地治安不佳、駐外使館人員難以深入大其力帶回19名韓籍公民，因此最後要求緬甸當局，將19名韓籍公民送至仰光，至於緬甸則同意南韓的提議。

南韓外交部透露，其實近來緬甸當地針對韓國人的犯罪正如雨後春筍般增加，當地犯罪組織以高額報酬做為誘餌，強制綁架、監禁韓籍公民，並強迫其從事非法與犯罪行為。