印度隧道坍塌「40工人受困」　重型機具開挖搶救

▲印度隧道工程坍塌至少40工人受困。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

印度北阿坎德邦(Uttarakhand)一處高速公路的隧道施工處12日發生坍塌事故,有至少40名工人受困,目前當局已出動大型機具準備將工人們救出,但這次的事故也凸顯出當地山區快速建設之下的隱憂。

根據《路透社》報導,北阿坎德邦一條正在修建的高速公路隧道12日凌晨發生坍塌事故,有40名工人受困,相關部門指出,必須先清除近200公尺的石板才能打通隧道,現已挖出一個狹窄的洞口,塞入輸送管供應氧氣和飲水,目前未傳出人員傷亡。

▲救援團隊準備將一根寬型鋼管推入洞中將受困工人救出。(圖/達志影像/美聯社)



災難管理官員帕特瓦爾(Devendra Singh Patwal)表示,過去兩天挖掘機不斷在清除落石,試圖開闢一條通往工人受困處的通道,再利用重型機具進行鑽探,準備將一根寬型鋼管推入洞中將受困工人救出。

帕特瓦爾說,目前很難確定救援所需的時間,但一個由州政府和教育機構組成的地質學專家小組已抵達現場,協助救災並釐清事故原因。

根據印度政府聲明,該隧道工程於2018年開始,最初預計在2022年7月完工,現在已推遲至2024年5月;該路段是印度總理莫迪「朝聖公路」(The Char Dham pilgrimage route)建設計畫的一部分,該計畫耗資15億美元興建889公里的雙向道高速公路,連結印度北部4個印度教聖地。

不過,隧道坍塌區域容易發生土石流、地震與洪水,這次事故發生前,就曾發生過地層下陷事件,地質學家、當地居民和官員都將此歸咎於山區的快速建設。現在該條公路部分工程已經被當地政府喊停,因為北阿坎德邦有數百座房屋因地層下陷而受損。

A rescue operations is underway to release 40 workers trapped inside a collapsed under-construction tunnel in India's northern Uttarakhand state pic.twitter.com/4LywLLWRam