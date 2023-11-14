印度隧道坍塌「40工人受困」　重型機具開挖搶救

▲印度隧道工程坍塌至少40工人受困。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

印度北阿坎德邦（Uttarakhand）一處高速公路的隧道施工處12日發生坍塌事故，有至少40名工人受困，目前當局已出動大型機具準備將工人們救出，但這次的事故也凸顯出當地山區快速建設之下的隱憂。

根據《路透社》報導，北阿坎德邦一條正在修建的高速公路隧道12日凌晨發生坍塌事故，有40名工人受困，相關部門指出，必須先清除近200公尺的石板才能打通隧道，現已挖出一個狹窄的洞口，塞入輸送管供應氧氣和飲水，目前未傳出人員傷亡。

▲救援團隊準備將一根寬型鋼管推入洞中將受困工人救出。（圖／達志影像／美聯社）



災難管理官員帕特瓦爾（Devendra Singh Patwal）表示，過去兩天挖掘機不斷在清除落石，試圖開闢一條通往工人受困處的通道，再利用重型機具進行鑽探，準備將一根寬型鋼管推入洞中將受困工人救出。

帕特瓦爾說，目前很難確定救援所需的時間，但一個由州政府和教育機構組成的地質學專家小組已抵達現場，協助救災並釐清事故原因。

根據印度政府聲明，該隧道工程於2018年開始，最初預計在2022年7月完工，現在已推遲至2024年5月；該路段是印度總理莫迪「朝聖公路」（The Char Dham pilgrimage route）建設計畫的一部分，該計畫耗資15億美元興建889公里的雙向道高速公路，連結印度北部4個印度教聖地。

不過，隧道坍塌區域容易發生土石流、地震與洪水，這次事故發生前，就曾發生過地層下陷事件，地質學家、當地居民和官員都將此歸咎於山區的快速建設。現在該條公路部分工程已經被當地政府喊停，因為北阿坎德邦有數百座房屋因地層下陷而受損。