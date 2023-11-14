「我只是想活下去」加薩14歲少女遇空襲轟炸　失去6名親人

▲圖為加薩阿克薩烈士醫院工作人員治療傷者。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突迄今已奪走上萬條人命。加薩南部汗尤尼斯一名14歲少女10月16日那天出門幫弟弟買點心，結果快到家的時候就聽到爆炸聲，醒來之後人已經在醫院，她的手臂與腰部因空襲受傷，失去6名親人，並於11月3日被送到埃及接受治療。這一切讓她直呼，「我討厭戰爭，我只是想活下去」。

日媒時事通信社報導，14歲少女莉哈姆與父母等家人們一起生活在加薩南部汗尤尼斯，在戰爭爆發後，從北部加薩市來避難的親戚也借住在她家。

▲加薩南部城市汗尤尼斯遭到以色列空襲。（示意圖／路透）

就在10月16日這天，莉哈姆外出幫弟弟買點心，沒想到就在快到家的時候，鄰居家突然遭到空襲，她在聽見空襲爆炸聲後便記憶全無，醒來時人已經在醫院。她的手臂與腰部受傷，9歲弟弟同樣被捲入這波攻擊受傷，總共有6名親人喪命。

由於醫院缺乏藥物與醫療用品，莉哈姆與弟弟都沒有獲得及時治療，在醫院的幫助之下，兩人在父母的陪同之下前往拉法過境點，前往埃及的醫院接受治療。

▲加薩受傷人員通過拉法過境點進入埃及。（圖／CFP）

她的42歲父親穆罕默德直言，在這場以色列與哈瑪斯的衝突中，死去的人是加薩平民。37歲母親提到，「還想看到孩子健康的模樣，想跟全世界說，停止戰爭吧。」

莉哈姆則說，希望康復之後能夠重新回到學校，但這不知道何時能夠實現，「我討厭戰爭，我只是想活下去」。

▼加薩部分傷者正在埃及接受治療。（圖／CFP）