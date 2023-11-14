蒼井空42歲美麗依舊　變身堅強媽媽！認女優過往讓兒遭言語霸凌

▲蒼井空近日接受訪問大談媽媽經，承認自己AV女優過往，一度讓小孩遭到言語霸凌。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

紅遍日本、台灣、中國的日本前AV女優蒼井空，自2018年結婚生子後，轉型成為溫柔地方媽媽，近日她接受網路電視ABEMA訪問，大談媽媽經，也承認自己AV女優過往，一度讓小孩遭到言語霸凌，但她現在克服這一切，成為用心養育小孩的好媽媽。

蒼井空在21歲那年正式作為AV女優出道，拍過無數叫好又叫座的AV影片，許多台灣與中國等地的粉絲更將她奉為「蒼老師」。蒼井空在2018年結婚、懷孕，正式退出AV界，並在2019年5月產下雙胞胎兒子，現在的她42歲，但她美麗依舊，而且還是個幸福媽媽。

蒼井空在訪問中承認，自己在結婚、生子的時候，雖然收到許多祝福，但也同樣遭到不少酸言酸語的批評，其中最多的是「媽媽是AV女優，小孩好可憐」、「當她的小孩絕對不會幸福」。蒼井空說，當她聽到這些酸言時，她心想：「到底是誰決定你很可憐？」後來她覺得，小孩可不可憐，只有小孩自己可以感受、做決定。而且蒼井空也認為，不只是因為她是AV女優才遭霸凌，她相信許多公眾人物例如一般藝人、偶像、運動選手等同樣也有類似狀況。而在面對這些酸民時，蒼井空說，她覺得這些酸民可能都是只有10-20歲的社會菜鳥，可能是局外人，所以就不要太在意。

蒼井空稱，現在她已克服面對這些酸民，而她現在生活的重心，就是在家庭上，尤其她那兩個可愛的兒子，蒼井空都會和他們一起分享在幼稚園發生的趣事。而跟老公DJ NON的相處，雖偶有吵架摩擦，但兩人在生活上都能找到平衡點，例如蒼井空專心照顧小孩，而DJ NON幾乎包辦家事。

據悉日本網友看到這段訪問後，引發不小討論，就有網友支持蒼井空，認為職業不分貴賤，蒼井空曾經當AV女優，也是她認真工作賺錢，並不可恥；另外還有網友敬佩蒼井空的轉變。不過也有網友認為，AV女優的標籤，在現今社會中很難完全撕下，網友就說：「在學校介紹媽媽的時候，你會想跟大家說『我媽是AV女優』嗎？」

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