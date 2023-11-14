加薩最大醫院宛如墓地！　院長：需手術患者「只能等死」



▲加薩走廊希法醫院淪墓地，腐爛的屍體堆積如山，十分慘烈。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與以色列發生衝突後，以色列就對哈瑪斯掌管的加薩走廊進行封鎖、攻擊，而以色列甚至還攻擊迦薩走廊當地最大的醫院「希法醫院」引起極大的爭議。目前世界衛生組織（WHO）就表示，希法醫院附近遭以色列士兵封鎖「幾乎就是一片墓地」，而希法醫院的院長也表示，由於無電可用的關係，所有需要手術的病患都只能等死。

綜合外媒報導指出，加薩走廊希法醫院的院長薩西米亞（Muhammad Abu Salmiya）表示，由於斷電的關係，醫院內所有的手術室均無法使用，目前傷員來到醫院僅能進行基本的急救，如果有手術需求的話，傷員只能活活等死。

而且不僅傷員，希法醫院也收治了嬰幼兒，但也因為斷電的關係，部分早產兒因為無法待在需要電力的保溫箱中，發生死亡的情況，在過去幾日，加護病房與育幼室內就發生幾起幼兒死亡的案例。

加薩衛生部發言人阿什拉夫·齊德拉（Ashraf Al-Qidra）也表示，過去3日已經有32名患者身亡，其中有3人是新生嬰兒。目前院內仍有650名患者，正迫切地等待紅十字會或其他中立單位將其疏散至其他醫療機構。

世界衛生組織總幹事譚德賽也在社群網站上表示，目前希法醫院已經停水停電三天，就連通訊網路也十分的惡劣，這嚴重影響WHO工作人員提供基本救護的能力。譚德賽也表示，目前的希法醫院已經無法再像一間正常的醫院般提供醫療服務。世衛組織發言人林德邁爾（Christian Lindmeier）甚至直言「醫院根本無法正常運作。 這幾乎是一個墓地」。

先前以色列曾表示，哈瑪斯曾將指揮中心設置在希法醫院底下的隧道，涉嫌以病患當作盾牌。而哈瑪斯否認了這個論點。希法醫院的外科醫師莫哈拉拉蒂 (Ahmed El Mokhallalati)也表示，希法醫院就是一個只有醫師、病患、平民的醫療平民區，但以色列的軍隊卻對希法醫院展開攻擊，不僅炸壞了水箱、水井，院內的氧氣泵甚至也在砲火中毀損。

而雖然以色列方面表示，曾留下300公升的燃油給希法醫院作為發電機的燃料使用，但是遭到哈瑪斯方面的拒收。哈瑪斯方面則駁斥，表示以色列說提供燃油只是一種宣傳噱頭。醫院一名醫師也表示，的確接到以色列通知接收燃油一事，但燃油的量僅能維持30分鐘的發電時間，而且醫護人員害怕去取燃料。

為此，以色列軍方曾公布一段影片，宣稱士兵已經將燃油放置在醫院入口附近。而該名醫師表示，以色列的坦克就在附近，醫療團隊根本不敢離開醫院去取燃油，他認為以色列應該透過紅十字會或其他中立單位來轉送燃油。

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