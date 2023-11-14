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高富美千金淪連殺二夫黑寡婦　震驚日本「白雪公主」殺人事件揭密

高富美千金淪連殺二夫黑寡婦　震驚日本「白雪公主」殺人事件揭密

▲白雪公主殺人事件震驚日本全國，一名人妻竟為了保險金，前後殺害兩任丈夫。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

最毒婦人心！日本一名人妻為了謀奪保險金，前後謀殺兩任丈夫，原本她的完美犯罪從未引起任何懷疑，直到一個搜查科長在查看舊案件時發現了破綻，逐漸揭開了恐怖的真相。

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》介紹一宗「白雪公主殺人事件」，案件中的嫌犯高橋裕子出身富裕，從小因為白皙肌膚、渾圓大眼，被大家暱稱「白雪公主」，然而在她甜美外表下，竟潛藏惡毒的心機。

高橋裕子23歲時結婚，育有兩個小孩，可是最終離婚收場。1987年，31歲時，她嫁給一位建築公司老闆。當時建築行業蓬勃發展，讓她享盡奢華。然而，隨著日本經濟的不景氣，公司陷入財務危機，資金周轉困難，甚至背負龐大債務。儘管情況艱難，高橋並未改變奢侈的消費習慣，每月購物開銷甚至高達60萬日圓（約新台幣13萬元）。

在財務危機之下，高橋裕子向為她的孩子補習的大學生借錢，利用他對自己的愛慕之情，得手45萬日圓（約台幣9.7萬），可是她卻繼續把錢揮霍在購物上，之後為了躲避債務，她和家人搬了新家，但丈夫的公司仍然陷入危機。丈夫還背著她借了1,200萬日圓（約新台幣260萬元），甚至把她當作保證人。於是高橋在1994年7月決定和丈夫離婚，但為了孩子們，她還是和他同住一個屋簷下。

1994年9月3日，前夫嘗試輕生卻未成功。他原本計劃借助之前購買的1億1,000萬日圓（約新台幣2,380萬元）的人壽保險來還債。當高橋聽到這個計劃後，認為前夫的死亡將帶來1億的保險金，於是對前夫的輕生行為毫不阻止，甚至還對他進行言語上的暴力，催促他快點去死。

直至同年9月29日，前夫的公司最終破產。高橋此刻乾脆一不作二不休想直接殺掉前夫，更找來先前的大學生一起聯手規劃殺人計畫，她於10月底實施計畫，先用安眠藥讓前夫昏睡，再用刀刺死他，並逃離犯案現場。高橋讓大學生確認前夫死亡後，自己再假裝成第一發現者向警方報案，並且用前夫先前上吊輕生時寫的遺書混淆視聽，偽裝成輕生案掩蓋真相。

高橋以悲劇女性身份成功逃避警方的懷疑，順利獲得保險金來還債，並出售前夫的公司，獲得1億2,400萬日圓（約新台幣2,680萬元），她將錢用來買豪宅，還自己開了一間酒吧，透過結交酒吧內的有錢客人來賺錢。

她在殺死了前夫3年後，和一個高級旅館的總經理相戀，並在1999年10月結婚。不過，這個第二任丈夫在婚後不到一年就被降職甚至丟了工作。高橋對他的態度馬上翻臉變得冷淡，因為她認為沒有錢的男人一文不值。她開始對丈夫冷言冷語，甚至呼他巴掌，逼他寫下悔過書。

高橋甚至食髓知味，想要故技重施，當她得知丈夫認為自己無能，只能用死後的保險金來補償她之後，立刻於2000年9月幫丈夫買了8,000萬日圓（大約台幣1,735萬）的保險。11月時，丈夫甚至提議自己有糖尿病，曾經昏倒過，建議自己可以在浴缸裡假裝發病淹死。為了表達對高橋的愛，丈夫於自殺當天吃了安眠藥，並要高橋幫他把頭按在水裡溺斃，無情的高橋最後因丈夫的死，再度獲得2,740萬日圓（大約新台幣594萬元）的保險金。

2003年，警方重新調查高橋的案件，發現了許多她的疑點，例如她在殺死第二任丈夫之前，就買了一棟5,800萬日圓（約新台幣1,258萬元）的豪華別墅，還說自己在11月會有一筆錢進帳。但是，由於時間過了太久，沒有留下什麼證據，警方無法對她採取行動。

然而，警方發現高橋在她開的酒吧裡，和許多已婚的客人發生過關係，並以揭發他們的事情來勒索他們，從而得到了數百萬日圓。於是警方在2004年7月22日，以恐嚇罪的名義逮捕了她。高橋最後也坦承所有犯行，她於2011年因恐嚇、詐取保險金等罪名，被判了終身監禁。翻案的搜查科長則表示，如果不是他發現了疑點，可能還會有更多的人命喪「白雪公主」手中。

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