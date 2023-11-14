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女花500雷射除毛「燙傷脫皮」　方格疤痕醜爆！她氣：不敢出門見人

記者張寧倢／編譯

南非首都開普敦38歲女子莫約（Thobe Moyo）近月做了一次雷射除毛療程，過程中曾抱怨雷射強度太強造成疼痛，殊不知結束後她的下巴延伸到頸部出現整片棋盤狀的小方格燙傷，投訴後店家並未退回約13英鎊（約新台幣515元）的除毛費，只給了她一罐蘆薈凝膠，她卻因為傷疤不敢和朋友見面社交。

▲▼南非首都開普敦38歲女子莫約（Thobe Moyo）做雷射除毛，下巴被燒出棋盤格狀傷疤。（圖／翻攝自X）

▲南非38歲女子做雷射除毛，下巴被燒出棋盤格狀傷疤。（圖／翻攝自X）

根據每日郵報報導，畢業於開普敦大學（University of Capetown）的莫約18歲時意外長出鬍子，求診發現自己患有多囊性卵巢症候群，這種疾病可能引發經期不規律，男性荷爾蒙過量導致體毛過多等症狀。莫約表示，她當時必須天天使用刮鬍刀，大學畢業後她開始嘗試雷射除毛，效果可以維持數月。

今年9月莫約在網路上看到「熱烈好評」的一家美容沙龍，決定花13英鎊預約嘗試，到達現場後她表示自己皮膚容易紅腫，要求結束後冰敷，但不久後，她懷疑店家安排了一名實習生為她進行除毛，因為才開始幾分鐘她就感到一陣刺痛與灼燒感，感覺皮膚像是被燒傷，一開始因為相信店家所以沒有抱怨，但後來痛感太過強烈，她才敢向對方反映。

▲▼南非首都開普敦38歲女子莫約（Thobe Moyo）做雷射除毛，下巴被燒出棋盤格狀傷疤。（圖／翻攝自X）

▲莫約拍攝影片，宣稱頸部出現燒燙傷的深色結痂。（圖／翻攝自X）

當時工作人員回答說「這很正常」，隨後調整了一下雷射機器，她才比較沒那麼疼痛。豈料，當整個除毛療程結束之後，她照鏡子發現下巴到頸部整片被燒傷，而且形狀像是棋盤格一樣，她當下隨即提出問題，但美容沙龍方面保證，這只需要冰敷和一些護理就會復原。

然而情況是，經過一個多月，莫約說她脖子上仍然有燒燙傷痕跡，黑色方格狀傷疤正在慢慢結痂，生活與社交受到嚴重影響，因為傷口而無法去游泳，也不敢和朋友見面，對疤痕遮遮掩掩，「大家都在問我的臉怎麼了」，投訴之後店家只是給她一封道歉信和一罐蘆薈鎮靜凝膠。

她氣得說，過去做了10多次的除毛從來沒有被燒傷或留下疤痕，強烈懷疑是實習生沒有開啟雷射機器的冷卻功能，「一句道歉和一罐蘆薈並不能消除他們造成的傷害。」

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