冰島岩漿離地表僅800公尺！路面「震出裂縫」狂冒蒸氣　空拍畫面曝

▲格林達維克（Grindavik）被震出巨大裂縫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

冰島雷克雅內斯半島西南部13日發生500多次地震，從空拍畫面可以看到，當地沿岸市鎮格林達維克（Grindavik）被震出巨大裂縫，專家也說，半島地底下一條長達15公里的岩漿河仍舊活躍，火山有可能會爆發，因此當局緊急撤離小鎮3800位居民。

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 13, 2023

綜合外媒報導，雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）過去24小時因地殼下的岩漿移動而發生500多起地震，專家團隊表示，儘管最近幾天地震規模減弱，但火山仍有可能爆發，因此在11日清晨緊急疏散格林達維克鎮3800位居民。

專家指出，雷克雅內斯半島底下有一條長達15公里的岩漿河仍舊活躍，讓格林達維克依舊處於危險之中。冰島大學火山學教授索爾達森（Thor Thordason）表示，目前岩漿就在地表下不到800公尺，危急情況迫在眉睫，「不幸的是，最有可能爆發的一面似乎在格林達維克邊界內。」

▲雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）過去24小時因地殼下的岩漿移動而發生500多起地震。（圖／路透）



小鎮居民佩德拉格（Pedrag）表示，自己在格林達維克出生長大，過去從未出現過如此情況，他和妻子11日撤離後，13日被允許返回家中收拾物品，儘管所住地區沒有太多損壞，但他說市區有部分路段下陷達1公尺。

▲▼冰島地面被震出裂縫。（圖／路透）



從網路上曝光的空拍照可以看到，格林達維克鎮中心出現一條巨大的裂縫，還不斷有蒸氣從縫中冒出，許多房屋也因為地震破壞結構而受損。

當地居民表示，這次的情況讓他們感到相當不安，因為過去冰島火山噴發大多發生在偏遠地區，但這次的地點距離首都雷克雅維克僅約40公里，鄰近的觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon）也已緊急關閉。

▲▼格林達維克鎮居民緊急疏散。（圖／達志影像／美聯社）



冰島紅十字會表示，這是當地有史以來規模最大的疏散行動之一，「這對所有冰島人都有很大的影響。」冰島官員13日下午表示，將持續以「每分鐘」為單位監測格林達維克的地震情況。

目前冰島已宣布進入緊急狀態，但最大的凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport）仍正常起降。