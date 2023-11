冰島岩漿離地表僅800公尺！路面「震出裂縫」狂冒蒸氣　空拍畫面曝

▲格林達維克(Grindavik)被震出巨大裂縫。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

冰島雷克雅內斯半島西南部13日發生500多次地震,從空拍畫面可以看到,當地沿岸市鎮格林達維克(Grindavik)被震出巨大裂縫,專家也說,半島地底下一條長達15公里的岩漿河仍舊活躍,火山有可能會爆發,因此當局緊急撤離小鎮3800位居民。

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot