剩2周出獄！美22歲2寶爸在監獄遭「性侵虐待」慘死

▲丹尼爾在獄中被性侵虐待，因此身亡。（圖／翻攝自臉書）



記者王佩翊／編譯

美國阿拉巴馬州一名22歲男子因為竊盜而被判1年有期徒刑，然而他卻在出獄2周前死亡。獄方聲稱，死因為吸毒過量，然而經過調查，男子卻是因為在獄中遭到性侵與虐待，最終慘死，讓家屬無法接受。

根據《紐約郵報》報導，22歲的丹尼爾（Daniel Williams）育有2子，然而他因犯下二級竊盜罪，而被判入獄1年。不過10月22日卻被發現在獄中失去意識，送院治療後，仍於10月25日腦死，醫療團隊11月5日在家屬的同意下，移除維生系統，丹尼爾最終在11月9日死亡，當時距離他原訂出獄日期僅剩2周。

丹尼爾的家人表示，他們直到10月25日才收到通知稱，他在醫院腦死，而當時獄方聲稱，腦死原因為吸毒過量。丹尼爾的繼母伯斯蒂克（Taylor Bostic）指出，「我親自和典獄長談過，他說是吸毒過量。我和丹尼爾的父親以為他是在監獄裡嗑藥，但是當我們到病房探望他時，才發現他全身被打得遍體鱗傷，甚至可以看到手上有被捆綁的痕跡。我的意思是，這明顯不是吸毒過量造成的。」

伯斯蒂克說，「他的父親立刻就打給典獄長，並質問他為何要騙我們兒子是吸毒過量，明明就是遭人攻擊。典獄長隨後只說，這個案件仍在釐清中。」經過調查，獄方最終證實，丹尼爾生前在獄中遭到其他囚犯綑綁、性侵以及毆打。

丹尼爾的父親特里（Terry Williams）已經聘請律師，並希望能夠喚起人們對於獄中霸凌的重視。事實上，在丹尼爾事件發生當時，美國司法部正在起訴阿拉巴馬州，因為當地監獄多次發生獄中暴力與獄警虐待囚犯的事件。