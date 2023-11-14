18歲少女懷孕！男友逼她墮胎做親子鑑定　冷血嗆：小孩遲早會死

▲18歲少女意外懷孕，男友卻對他置之不理。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

外國一名年輕女網友意外懷孕，卻因此跟男友關係決裂，對方除了想拋棄她、要求做親子鑑定外，還希望她去墮胎。對於男友的態度她感到相當心碎，於是就上社群詢問網友該如何解決，貼文也引發關注。

據外媒報導，外國一位年僅18歲的女網友意外懷孕，不過她表示自己還沒準備好成為一名稱職的媽媽。事後，她將懷孕的消息告訴19歲的男友，不料對方竟然要她去墮胎；但經過雙方討論過後，男友向她表示可以嘗試進入小孩的生活，但是選擇不繼續在一起，「因為他會用不同的眼光看我」。

女網友數天後隻身前往產檢，但是醫生卻告訴她有很高的機率會流產，男友得知後，當下並沒有安慰她，反而是在第二天打電話給她表示要做親子鑑定，還一度直言「錯的不是小孩，是妳」，更表明不想跟女網友在一起的原因，是因為不希望女網友成為小孩的媽媽，最後冷血嗆「反正小孩隨時都會死」。

雖然男友隔天有打電話向她道歉，但是道歉完卻劈頭質問女網友詭異問題，「妳什麼時候會流產？」絲毫不在乎女網友的心情，女網友在經歷這一切之後感到相當心碎，甚至受到極大創傷。

女網友將事發經過PO上知名論壇Reddit後，吸引2.5萬人按讚，還有1.2萬則留言，「妳值得一個對妳更好的人」、「我認為這是『強迫』她墮胎的策略，他想盡一切辦法讓她心煩意亂，讓她覺得如果墮胎後一切都會恢復正常」、「把這個混蛋從妳生活中趕走，再藉治療幫助自己」、「刪除、封鎖並永遠不再與這個人說話，讀點書提升自信」。

延伸閱讀

▸ 姐網戀半年對象竟是妹「補習班老師」 她傻眼：平常罵我長很雞X

▸ 反差萌里長2／陳紫渝戀情曝光心疼男友辛苦 首吐相識過程甜笑：是緣分

▸ 前女友悔婚「133萬聘禮只肯還一半」 男子怒殺人釀2死…內幕曝光