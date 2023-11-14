拜登稱「希法醫院須受保護」溫和批評以色列　白宮澄清

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

加薩最大醫院希法醫院（Al-Shifa）嚴重斷水斷電，以色列軍隊與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在醫院外展開激烈戰鬥，包括數十名嬰兒在內的病人們仍被困在院內。美國總統拜登13日稱「醫院必須受到保護」，被外媒視為溫和批評以色列，不過白宮已對此進行澄清。

綜合CNN、衛報等報導，希法醫院燃料嚴重短缺影響治療，手術室、基本設備全面停擺，在氧氣耗盡之後，多名早產兒從保溫箱移出，院方正使用鋁箔紙把寶寶包起來維持性命。在過去這3天期間，至少有32名病患死亡，其中包括3名早產兒。

拜登13日在橢圓形辦公室發表談話時提到，「我希望並且預期，可以減少對醫療設施的侵略性行為，我們和以色列人保持聯絡」，現階段關於人質的談判正在進行中，卡達仍在居中斡旋，「所以我還是保有一點希望，但醫院必須受到保護。」

衛報形容，這是拜登溫和對以色列提出的批評。不過白宮隨即針對拜登口中「醫院必須受到保護」的說法進行澄清。白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）指出，拜登所說的是「以色列國防軍進入加薩面臨的額外負擔，因為哈瑪斯藏身在民用基礎設施裡，包括醫院、學校及住宅建築物下方的地道」。

柯比稱，哈瑪斯的行動方式使得加薩平民處於更大的危險之中，「合法目標」隱藏在民用基礎設施裡，對以軍來說是棘手問題，「這讓任何軍事力量打擊目標變得更加困難，因為醫院本身應該受到保護，正如總統所說的那樣，所以實際上是在談論以軍目前面臨的難題」。

▼大量屍體堆積在醫院內外。（示意圖／路透）