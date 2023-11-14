帳戶莫名多出161萬元　「銀行不承認匯錯錢」讓女爽把錢花光買房

▲女子與網友分享，帳戶突然多出美元5萬元的故事。（圖／翻攝自TikTok／epicaprille）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯女子法蘭克斯(Aprillle Franks)某天刷銀行帳戶時，發現戶頭突然多了美元5萬元（約台幣161萬元），她立即主動通報銀行，然而銀行卻莫名不肯承認這筆錯誤，讓她最後能合法擁有這筆錢財，還因此開心買房。

女子法蘭克斯在TikTok拍片自爆，她約20年前電子信箱突然收到一封信，說一筆美元5萬元款項已經匯入她的帳戶，她第一時間立即察覺這筆錢應該是有人匯錯，然而她聯繫所有親友卻都沒有發現，最後她主動通報銀行這件事情。

法蘭克斯表示，當她向銀行表示這筆款項可能有誤時，銀行卻堅稱他們沒有匯錯錢，還強調這筆錢是合法交易，的確是匯給她的，讓她覺得莫名其妙又害怕，後來只好向律師求助。

律師建議法蘭克斯除了要和銀行再次通報這件事，以留下紀錄，還要在網路上公開這個故事，以免有人匯錯錢的話可以和她聯絡，並且1個月內完全不要碰這筆錢，如果30天後沒有任何人向她索討這筆錢，她就可以合法擁有。

許多網友好奇故事後續，法蘭克斯回應，銀行後來雖然有對事件進行調查，但沒有對她提出任何起訴，等到銀行總算發現匯錯錢時，曾聯繫她的律師希望她可以還錢，但由於她有事前通報並且盡了一切努力試圖還錢，是銀行未能遵守他們自己的政策，讓銀行找不到任何可以從她帳戶奪回這筆錢的理由。

法蘭克斯表示，她用這筆錢買了一棟房子，之後又買了第二棟房子，還把錢拿去投資，賺了美元22,000元（約台幣71萬元），「我買了一輛車，我大約花了一年才把這筆錢徹底花完，我沒有違法，只是真的很幸運」。