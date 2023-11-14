《金融時報》：習近平將要求拜登「反對台獨」　會後無聯合聲明

▲拜登與習近平兩人將於美西時間15日在美國舊金山會晤。圖為去年11月G20峰會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來美中關係降至40年來的新低，包括去年8月美國時任眾議院議長裴洛西訪台、以及今年初美國間諜氣球疑似飛越美國上空，華府與北京之間的關係急凍。雙方高層頻繁會晤，美國總統拜登、中國國家主席習近平更將於15日會面，料台灣海峽議題將成討論重點，不過北京希望華府能明確表達「反對台獨」。

根據《金融時報》，拜登、習近平將於美西時間15日在美國舊金山會晤，隨著近年美國重返印太地區鞏固影響力，美中所面臨的緊張情勢導致雙方關係降至40年來新低。習近平希望美方能夠強調「反對台獨」的基調，而非僅以往慣用的「不支持」之立場；不過專家預估拜登將準備維持美國一貫口徑，且將強烈要求中國切勿介入台灣明年1月總統大選。

同時，拜登與習近平會後不僅不打算發表聯合聲明，且雙方不打算在會後進行晚宴，顯示出美中關係冰冷的跡象。

報導指出，美中關係雖然降至40年來的新低，但雙方致力於維持高層間的頻繁互動，包括美國國務卿布林肯訪問北京、中國外交部長王毅訪問華府，雙方持續為修復關係而努力。

然而美國官員強調，礙於台灣將於明年1月舉行大選、加上台灣問題依舊高度緊張，因此此次峰會不會達成重大協議，「我們討論並非一長串的結果。我們的目標是管控雙方競爭、避免一切衝突風險、確保雙方溝通管道流暢。明年台灣和美國將舉行總統大選，意味著2024年美中關係可能迎來『顛簸崎嶇』，因此加強溝通的必要性。」

前美國國務院中國事務亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）認為，其實美國與中國皆希望能以「儘可能低的代價」來防止雙邊關係再度降溫，然而考量到美中兩國在台灣問題、科技政策、雙邊基本競爭關係等其他方面上的考驗，能以何種程度來維持兩國真正穩定的關係。

美國白宮向《金融時報》透露，拜登和習近平不會發表聯合聲明。報導引述前美國國家安全委員會亞洲事務高級主任韋德寧（Dennis Wilder）的說法分析，這代表著現下美中雙方仍存在著嚴重的分歧。

消息人士與美國官員指出，拜登與習近平將在4個小時的會晤中談論諸多問題，包括華府對於中國在南海軍事活動的關注，以及中國對於美國科技出口限制上的諸多不滿；同時，拜登與習近平研擬在重啟美中兩國軍事溝通管道上促成協議，恢復去年8月裴洛西訪台後中國宣布取消的軍事交流對話。

另外，報導也透露拜登與習近平在結束會晤後將參與各自的活動，其中習近平將和美國企業高層共進晚宴，北京期望透過此次晚宴，緩解外商對於投資中國的擔憂。

美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）透露，習近平恐將在會談上就台灣問題發出非常嚴厲的訊息，同時若會談進展順利，則會給蘋果公司執行長庫克一些甜頭。不過目前蘋果公司對於庫克是否出席習近平晚宴的議題上拒絕發表評論。