寶萊塢明星出現大銀幕　粉絲「電影院內嗨放煙火」觀眾尖叫竄逃

▲民眾竟然在電影院放煙火。(圖/翻攝自推特)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦當地一間電影院正在放映影片時,因為寶萊塢大明星薩爾曼·汗(Salman Khan)出現在大銀幕,引發興奮粉絲在電影院內施放煙火,黑暗影廳立即被四射的火花照亮,嚇得許多觀眾到處逃竄,現場一陣混亂。

事件12日晚間發生在馬哈拉施特拉邦納希克市(Nashik)當地電影院Mohan Cinema,從網路流傳影片可看到,當時戲院內正在播放薩爾曼·汗所演的新片Tiger 3,當薩爾曼·汗出現在畫面時,現場有民眾發出歡呼聲,沒多久黑暗的影廳突然冒出許多火光。

Massive fireworks in the cinema hall During @BeingSalmanKhan's film #Tiger3 in Malegaon, Maharashtra, police investigation started.#Maharashtra #SalmanKhan #Tiger3Diwali2023 #fireworks pic.twitter.com/amsBBDfCv6