寶萊塢明星出現大銀幕　粉絲「電影院內嗨放煙火」觀眾尖叫竄逃

▲民眾竟然在電影院放煙火。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特拉邦當地一間電影院正在放映影片時，因為寶萊塢大明星薩爾曼·汗(Salman Khan)出現在大銀幕，引發興奮粉絲在電影院內施放煙火，黑暗影廳立即被四射的火花照亮，嚇得許多觀眾到處逃竄，現場一陣混亂。

事件12日晚間發生在馬哈拉施特拉邦納希克市(Nashik)當地電影院Mohan Cinema，從網路流傳影片可看到，當時戲院內正在播放薩爾曼·汗所演的新片Tiger 3，當薩爾曼·汗出現在畫面時，現場有民眾發出歡呼聲，沒多久黑暗的影廳突然冒出許多火光。

大量煙火在電影院內四射並且爆炸，嚇得許多觀眾發出尖叫或是四處逃竄，還以為戲院遭到攻擊。影片在網路上瘋傳後，薩爾曼·汗也在推特上發文譴責，「我聽說Tiger 3放映時戲院內有煙火，這樣做很危險，請大家欣賞這部電影時，不要讓自己與他人陷入危險之中，保持安全」。

當地媒體報導，警方目前正在調查這起事件，計畫以印度刑法第435條蓄意使用火與炮竹惡作劇造成損壞罪，與336條危及他人生命或人身安全罪起訴，尚未對外公布被告身分。