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要拜登呼籲停火！美國務院員工連署反對挺以　布林肯親自懇談致信

▲▼ 美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國官員透露，有數十名國務院工作人員簽署最新一份內部備忘錄給國務卿布林肯（Antony J. Blinken），表達不滿拜登政府應對以色列在加薩軍事行動的方式，敦促拜登呼籲加薩停火。這是針對加薩衝突相關的第3份內部異議文件，布林肯據傳已親自與多名簽署人懇談，並於13日發布內部郵件做出正面回應。

綜合紐約時報、新聞網站Axios等報導，這是拜登政府內部在中東危機議題分歧日益加劇的一部分，國務院工作人員透過越戰期間建立的異議渠道發出至少3份內部電文，前2份是在開戰第一周發出，第3份是近期發出。

這份最新的5頁內部異議備忘錄提到，拜登未能在10月10日的演說譴責以色列在加薩犯下的戰爭罪，還在沒有明確或可操作紅線的情況下，增加美國對以色列的軍事援助，還稱拜登散布關於戰爭的錯誤訊息，但並未給出具體例子。

在這3份異議備忘錄之中，至少有一份文件要求美國政府提出計畫，來達成以色列與巴勒斯坦之間的長期和平協議，建立巴勒斯坦國，而不是只出一張嘴。

官員透露，布林肯已經親自與第一周異議文件的多名簽署人懇談，並由布林肯高階助手出面瞭解另份文件簽署人的想法。布林肯還與近東事務局（Near East Affairs bureau）工作人員進行會議，當時許多人覺得政府太過包容以色列對加薩平民造成的傷亡。

布林肯在13日給部門員工的電子郵件中承認內部出現歧見，「我知道對你們當中許多人來說，這場危機帶來的痛苦造成沉重打擊，天天看到嬰兒、孩童、長者、婦女和其他平民在危機中受難，這種苦痛令人煎熬，我也感受到了。國務院部份的人可能不同意我們採取的方法，或者對我們可以做得更好有一些想法」。

布林肯表示已傾聽大家的想法，「正如我在私下和公開場合說的，巴勒斯坦人民的聲音必須成為加薩戰後治理布局核心……白宮首要目標保持不變，就是要盡快結束這場可怕衝突，同時支持以色列依循國際人道主義法之下的權利義務，確保像10月7日這樣的恐怖襲擊事件不再發生。」

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