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女裝賓客闖陌生人婚禮大偷特偷　「6年偷3州」新娘崩潰：全被毀了

女假裝賓客闖陌生人婚禮大偷特偷　「6年狂偷3州」被捕後又犯案。（合成圖／翻攝自密西西比州與阿拉巴馬州警局）

▲女專門闖入婚禮行竊，在美國多個州被捕。（合成圖／翻攝自密西西比州與阿拉巴馬州警局）

記者李振慧／綜合報導

美國密西西比州57歲女子漢森(Sandra Lynn Henson)故意假裝賓客，不但闖入陌生人婚禮中大吃餐點，還偷走其他賓客錢包與信用卡，6年來行跡遍布美國至少3州，她因為在各州犯案被逮捕後，近來傳出再度犯案的消息，行徑十分囂張。

57歲女子漢森9月30日在密西西比州貝爾登(Belden)當地農場舉行的一場婚禮上被捕，被控犯下偷竊罪、非法入侵與擾亂治安罪，近來她出庭應訊後認罪，被判美元650元（約台幣2萬多元）罰款，目前已經保釋出獄，將於明年再度開庭，以追蹤近況。

當地媒體指出，漢森過去6年來，至少在美國南部3個州犯下多起竊盜案，搶走價值約美元上萬元婚禮禮物和現金，而她即使被捕後，仍在緩刑期間再度犯案，最新出爐的判決結果讓受害新娘不滿。

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲最新判決結果讓許多新娘不滿。（圖／示意圖／CFP）

22歲受害新娘巴特勒(Lexi Butler)向媒體表示，當初她在婚禮上抓到漢森偷吃婚禮蛋糕，而且正在翻賓客的包包，後來發現她成功偷走美元200元（約台幣6,465元），「這不公平，她破壞了許多新人寶貴的時間、回憶與禮物，可是她一直沒有真的認錯，我不敢相信大家竟然沒有更認真看待這件事」

另一名受害新娘則表示，漢森2021年闖入她在阿拉巴馬州舉辦的婚禮，偷走賓客送給新人的大量禮物，徹底毀掉她本來應該是人生中最特別的一天，警方後來透過監視器確認出漢森身分並逮捕。

34歲受害新娘Kait Dorrough也表示，漢森在她婚禮上偷走了約美元200元現金，「太誇張了，她這樣做已經一段時間了，我認為她根本沒有打算要停止」。

法庭紀錄顯示，漢森最早的偷竊紀錄可以追溯至2017年，2019年被控在阿拉巴馬州犯下至少9起婚禮竊盜案，2021年在當地的竊盜金額超過美元1,000元（約台幣3萬多元），雖然一度被判入獄，但是獲得保釋後再度犯案。

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