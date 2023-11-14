美韓防長會談修訂「嚇阻戰略」　應對北韓核武導彈威脅

▲美國國防部長奧斯汀、南韓國防部長申源湜13日在首爾召開SCM。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著北韓（朝鮮）近年來高度發展核武與彈道飛彈所帶來的威脅明顯上升，美國與南韓的國防部長昨日（13）在首爾召開安全保障協議會（SCM），睽違10年首次針對雙方的「量身訂做嚇阻戰略」（TDS）進行修訂，內容包括當面臨北韓核武攻擊時，美國與南韓如何進行共同防衛與共享情報。

根據《韓聯社》，美國國防部長奧斯汀、南韓新任國防部長申源湜13日在南韓首爾召開美韓第55次國防安全保障協議會，針對2013年10月召開SCM時所簽署的量身訂做嚇阻戰略，進行時隔10年的首次修訂，以今年4月美韓兩國元首會晤時的「華盛頓宣言」為基礎，明訂出美韓兩國在擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）時的戰略方向。

此次經過修訂後的TDS，針對北韓因誤判情勢而使用核武、大規模殺傷性武器（WMD）時的情況提出假設，尤其以今年4月華盛頓宣言時美韓宣布成立的核磋商小組（NCG）為基礎。一名南韓政府消息人士指出，比起先前TDS主要依靠美國的核武戰力，此次經過修訂的TDS則是強調以美國的核武戰力、加上南韓以常規性武器提供的支援戰力，共同應對來自北韓的核武攻擊。

奧斯汀、申源湜在聯合聲明中更指出，「在應對來自北韓高度發展的導彈威脅下，透過美國預警衛星（SEWS）所提供的情報共享系統，強化美韓同盟探測北韓導彈的能力」。

南韓國防部某高層關係人士強調，目前南韓尚未和美方共享美國預警衛星所提供的情報，因此一旦雙方取得即時共享，美方所提供的情報將更有利於南韓在監控、攔截北韓導彈上的能力。

另外，申源湜向奧斯汀彙報，南韓有意廢除2018年南韓文在寅政府與北韓所簽署的《919軍事協議》，南韓認為該協議事實上限制了南韓監控、偵察北韓的能力。對此，奧斯汀在聯合記者會上則表示，美韓雙方就此議題交換意見，而未來更將緊密商討如何解決相關爭議。