哈瑪斯公開最新人質影片！　以色列19歲女大生「空襲中身亡」

▲哈瑪斯稱現年19歲的以色列人質瑪西亞諾(Noa Marciano)在9日的空襲中身亡。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

哈瑪斯(Hamas)武裝分子稱,現年19歲的以色列人質瑪西亞諾(Noa Marciano)在9日的空襲中身亡,同時公布了她生前錄製的影片和死後的屍體照。

根據BBC報導,哈瑪斯分支艾茲丁.卡薩姆旅(Ezzedine al-Qassem Brigades)公佈一段以色列人質影片,畫面中是年僅19歲的大學生瑪西亞諾,她在鏡頭前表明自己身分,並說自己已被關押4天,因此推測影片拍攝日期是10月10日或11日。

接著畫面就切換到拍攝瑪西亞諾的屍體,卡薩姆旅指出,她是在9日以色列的空襲中喪生。不過,目前消息尚未獲得以色列軍方證實。

以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)指責哈瑪斯持續透過竊取照片和影片散播心理恐懼,以色列當局正在向瑪西亞諾提供支持,「IDF的代表已經去了他們家,告訴他們這段影片已經公佈了。」

Our hearts go out to the Marciano family during this unimaginably challenging time. Sending prayers for the safety return of their daughter Noa, along with friends. They are currently facing a hostage situation. Palm Beach County Sheriff’s Office is here for you.… pic.twitter.com/DqsMonuLOZ