哈瑪斯公開最新人質影片！　以色列19歲女大生「空襲中身亡」

▲哈瑪斯稱現年19歲的以色列人質瑪西亞諾（Noa Marciano）在9日的空襲中身亡。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

哈瑪斯（Hamas）武裝分子稱，現年19歲的以色列人質瑪西亞諾（Noa Marciano）在9日的空襲中身亡，同時公布了她生前錄製的影片和死後的屍體照。

根據BBC報導，哈瑪斯分支艾茲丁．卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassem Brigades）公佈一段以色列人質影片，畫面中是年僅19歲的大學生瑪西亞諾，她在鏡頭前表明自己身分，並說自己已被關押4天，因此推測影片拍攝日期是10月10日或11日。

接著畫面就切換到拍攝瑪西亞諾的屍體，卡薩姆旅指出，她是在9日以色列的空襲中喪生。不過，目前消息尚未獲得以色列軍方證實。

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）指責哈瑪斯持續透過竊取照片和影片散播心理恐懼，以色列當局正在向瑪西亞諾提供支持，「IDF的代表已經去了他們家，告訴他們這段影片已經公佈了。」