惡意縱火燒街友！英男「點燃棉被」往他身上丟　臉手燒傷影響一生

▲英國伯明罕一名白人男性騎乘電動滑板車行經地下道時，點燃街友寢具。（圖／西密德蘭警察局）

記者羅翊宬／綜合報導

英國日前發生一起可怕的蓄意縱火案件！一名白人在騎乘電動滑板車，當行經某地下道時，竟然趁機點燃街友的寢具，並將寢具堆在街友身上，導致街友身受重傷，目前警方仍在追緝兇嫌身份。

根據《每日郵報》、《天空新聞》，英國英格蘭伯明罕上周二（7日）發生一起震驚社會的恐怖蓄意縱火和襲擊案件，一名白人男性在該日上午9時20分，當騎乘電動滑板車行經地下道時，恰巧遇見露宿地下道的30多歲街友。

然而，該名白人男性卻點燃街友的寢具，同時將起火燃燒的寢具直接堆放在街友身上。西密德蘭（West Midlands）警方證實，該名街友因為慘遭陌生白人男性縱火而導致臉部和手部灼傷，儘管目前生命並無大礙，卻仍可能嚴重改變後半生。

目前警方仍未能成功逮捕縱火的嫌疑犯，因此僅公布該名白人騎乘電動滑板車的監視器影像，「這名男性被描述為白人，身高5英尺5英寸（約165.1公分），身穿白色背心和白色衛生衣、戴著黑色手套與項鍊、穿灰色慢跑褲與黑色鞋子。」

警方表示，儘管該張監視器影像拍攝得並不是十分清晰，但仍透過調閱更多監視器影像，追蹤兇嫌的身分與下落，呼籲更多知情民眾能夠出面提供相關資訊。