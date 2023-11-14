哈瑪斯性侵少女「褲子沒穿就開槍爆頭」　拎頭顱遊街！冷血證據曝

▲以色列蒐集到的新證詞顯示，年輕女子遭到哈瑪斯分子性侵時，被開槍射殺。圖為一名以色列女性13日在因加薩地面行動喪命的軍官喪禮上哭泣。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列國防軍正在對加薩進攻的同時，當局也在積極調查10月7日哈瑪斯突襲的罪行以逮捕起訴。以色列蒐集到的新證詞顯示，有婦女目睹一名年輕少女被輪流性侵時遭到開槍射中後腦杓，也有倖存者看見哈瑪斯拎著斬下來的頭顱遊街示眾，另外還公布一張哈瑪斯的文件，教導武裝分子如何用希伯來語逼迫女性脫褲。

根據太陽報、每日郵報報導，以色列國家官方X帳號13日發文指出，以色列2日找到了一份屬於哈瑪斯的阿拉伯語翻希伯來語音譯詞彙表，其中包含了「脫掉你的褲子」等性用語。文中強調，這些證據顯示哈瑪斯恐怖分子打算「有計畫性地」性侵以色列婦女，「這是戰爭罪」。

▲以色列官方公布證據，聲稱哈瑪斯暗示性侵以色列婦女，教導成員包含「脫褲子」等性用語。（圖／翻攝自X／@Israel）

以色列警察系統下的打擊犯罪傘狀組織Lahav 433又被稱為「以色列的FBI」10月7日以來一直在收集哈瑪斯入侵期間性犯罪的證據。國土報、耶路撒冷郵報等以色列多家媒體都報導了該組織蒐集到的新證詞，其中一名婦女表示，她在躲避哈瑪斯槍手時，目睹了一名年輕女子被強制彎下腰，隨後意識到她遭到性侵，他們「把她交給下一個人（槍手）」。

這名婦女還說，當時受害女子「還活著」，一度站著，背部流血，但後來被哈瑪斯拉扯著她的棕色長髮，一名哈瑪斯分子「在性侵她的當下朝她的頭部開槍……他連褲子都還沒穿。」另一名男性雖未目睹，但證實還有其他人看到上述事件之後告訴了他。

以色列調查還稱，每個哈瑪斯小組都有2名成員負責記錄大屠殺過程，其中一人操作GoPro相機，另一人向總部直播。一名以色列女性倖存者表示，她看見哈瑪斯把以色列人斬首後，拎著頭顱遊街示眾，「彷彿只是拎著幾個袋子一樣」。一名15歲少女與警方緊急部門的通話錄音顯示，她懇求哈瑪斯饒她一命，「我明天還要上學，放過我」，但後來哈瑪斯成員接起電話，儘管警察接線員想阻止悲劇，最終少女仍不幸喪命。