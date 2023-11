為麵包屑狠殺女友57刀　男坐牢1年「胖到200kg」肥胖身材獲准出獄

▲義大利一名男子因肥胖與菸癮不能繼續在獄中服刑。(示意圖,非文中當事人/CFP)

記者張寧倢/編譯

義大利一名男子2017年吃東西不慎將麵包屑掉在床上,被女友責怪,惱羞成怒的他狂刺57刀殺死女友。2019年被判處30年刑期時,他體重約118公斤,受新冠疫情拖延至2022年才正式入獄,經歷一年牢獄,他已胖到200公斤,法院裁定他的肥胖身材與菸癮已不適合在獄中服刑,剩餘刑罰改為軟禁家中。

根據紐約郵報報導,來自義大利北部市鎮比耶拉(Biella)、現年35歲的男子弗里卡諾(Dimitri Fricano)於2017年6月殺害25歲女友普蕾蒂(Erika Preti),案發時他們正在薩丁尼亞島度假。弗里卡諾向警方表示,女友指責他在床上掉了太多麵包屑,又用物品打他的頭,他一怒之下持刀連續刺殺女友,「她為了麵包侮辱我,又打了我的頭,所以我殺了她。」

法院在2019年依謀殺罪名判處弗里卡諾30年有期徒刑,當時他的體重約為260磅(約118公斤),但由於新冠肺炎造成的程序延誤,他直到2022年4月才被正式定罪並發監入獄,然而,歷經了一年牢獄生活,他的體重激增至超過440磅(約200公斤),讓獄方難以管理他的起居。

監獄方面表示,弗里卡諾體重實在太重,得使用輪椅或拐杖才能移動,他所需的是監獄無法提供的照護。醫生評估,他罹患心血管疾病的風險很高,需要特殊的低熱量飲食。辯護律師還表示,他同時患有焦慮憂鬱性暴食症、人格障礙與睡眠呼吸中止症。

法官近日裁定,弗里卡諾的「龐大體型」不適合監獄體制,他需要靠輪椅或拐杖移動,又有嚴重菸癮,獄中無法提供減肥菜單將使他的生命處於危險之中,因此接下來他將被軟禁在米蘭附近的父母家中,以獲得健康的飲食。

Dimitri Fricano was just released from prison after only serving a year for taking the life of his girlfriend. They got into an altercation when she complained about bread crumbs he was leaving in bed. He decided to take her life.



He was released after only a year because… pic.twitter.com/vwIgDhCR68