偷車賊對「拜登孫女」隨扈車輛下手　美特勤局幹員當場開槍

▲圖為拜登與孫女娜歐蜜（Naomi Biden）2011年乘坐副總統專機「空軍二號」抵達中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登的29歲孫女娜歐蜜（Naomi Biden）12日晚間在華盛頓特區外出時，傳出保護她的特勤局（Secret Service）隨扈車輛遭人打破車窗，特勤局幹員目睹3名嫌犯試圖偷車立即開槍應對，嫌犯隨後跳上其他車輛逃逸。

根據福斯新聞報導，美國特勤局向媒體證實，12日晚間11時58分左右，特勤局幹員在華府喬治城（Georgetown）附近發現了可能為3人的犯罪分子打破一輛政府車輛的車窗，車內無人。

特勤局表示，在應對過程中，一名聯邦幹員開槍，據信無人中彈，嫌犯立即乘坐一輛紅色車輛逃逸，特勤局也向支援部隊發出區域警戒。聲明還提到，任何受保護對象都沒有受到威脅，華府警方與特勤局正在合作調查此事。

一名消息人士向福斯新聞證實，涉及此事的特勤局幹員受命保護的對象是拜登總統的孫女娜歐蜜，當天深夜娜歐蜜在喬治城附近外出，而隨扈在路邊看見3人試圖闖入一輛沒有標誌的特勤局SUV車輛。

▲美國特勤局（Secret Service）幹員開槍擊退偷車賊。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，作為美國首都的華府今年劫車與汽車竊盜案件數量顯著增加，今年迄今已有750多起劫車、6000多起偷車案件報告。德州民主黨眾議員庫拉爾（Henry Cuellar）10月在國會大廈附近被3名武裝分子劫車，慶幸的是，最終他們只有開走車輛並未對他造成人身傷害。此外，華府的暴力犯罪率與去年相比升高超過40%。