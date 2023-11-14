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野狗啃食遺體！加薩醫院堆滿「150腐屍」　走廊全是屍臭味

▲▼加薩走廊、加薩醫院。（圖／路透）

▲以軍不讓希法醫院將遺體運出，大量屍體堆積在醫院內外。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

以色列軍隊被指控圍攻加薩市最大醫院「希法醫院」，導致院內醫療作業嚴重停擺，且斷水斷電。當地官員警告，希法醫院內幾乎成為「墓地」，大量無法處理的遺體堆積在醫院內外，開始腐爛的屍體甚至吸引野狗來啃食。

根據BBC報導，以軍主張哈瑪斯在希法醫院的地下隧道設置指揮控制中心，因此自數日前起，便使用軍用坦克與裝甲車包圍希法醫院，同時發動攻擊，導致上千名醫護、病患以及無家可歸的難民受困於此。世界衛生組織示警，希法醫院嚴重面臨停電與缺乏燃料的問題，且幾乎成為一塊墓地。

▲▼ 以巴衝突,加薩醫院,加薩醫師。（圖／CFP）

▲加薩多個醫院遭到以軍攻擊。（圖／CFP）

院方對外表示，醫院目前仍被封鎖，並嚴正否認以色列「地下控制中心」的說法。由於醫院受到圍困，大量遺體無法處理，世界衛生組織發言人WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）直言，希法醫院連停屍間也被塞爆，只能堆積在醫院內外，醫院完全無法正常工作。目前仍有600人留在醫院，其他人則是躲在走廊上。

由哈瑪斯管理的衛生部指出，目前至少有2300人受困於醫院內，包含650名病患、200至500名醫護以及1500名無家可歸的難民。醫生直言，醫院堆滿了腐爛的遺體，到處都是刺鼻的屍臭味。據悉，至少有150具遺體被堆積在此。

希法醫院的醫生表示，以色列當局依舊沒有批准讓這些屍體離開醫院並進行埋葬，導致野狗被氣味吸引，進入院內啃食屍體。

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