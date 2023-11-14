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一帶一路出包！　尼泊爾突襲調查中企承建國際機場

▲博卡拉國際機場造價高、品質有問題。（圖／翻攝博卡拉國際機場官網）

▲博卡拉國際機場造價高、品質有問題。（圖／翻攝博卡拉國際機場官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

美媒10月對中國在「一帶一路」中，承建尼泊爾波卡拉國際機場下的地緣、經濟等層面進行分析，12日再揭當年尼泊爾民用航空局因為未能阻止機場興建，已遭尼泊爾濫用職權調查委員會調查。

《紐約時報》分析中國藉「一帶一路」在尼泊爾進行的債務外交、霸王條款，以及地緣政治的考量。最新報導指出，中國國營「中國機械工業集團」旗下「中工國際工程股份有限公司」，涉嫌誇大建造計畫成本，並且施工品質過差，導致國際機場竟不能吸引任何定期國際航班，讓尼泊爾陷入營收低落的情況，連還債都有困難。

尼泊爾第二大城博卡拉（Pokhara）造價逾3億美元（約新台幣97億元）的國際機場，其中2.16億美元（約新台幣69.8億元）來自中國進出口銀行優惠貸款，機場於今年一月完工開幕。中國在逾10年以前同意並提供貸款興建該機場，尼泊爾則聘請中工國際工程股份有限公司作為承包商。

尼泊爾方面已要求中國將貸款改為贈款，以減輕尼國財政負擔，但中國不同意。

尼泊爾日前突襲搜查民航局博卡拉辦公室，沒收文件後聲稱花費3天時間進行初步調查，關於機場建設品質的投訴多達20餘件。知情人士透露，參與該國際機場建設的多名工程師告訴調查人員，計畫品質與基礎設施都未達標準，工程顧問指出，中工國際施工不符國際標準。

這項調查是最新一起中國海外基礎建設項目的負面新聞，此前中國透過一帶一路在多國進行的基礎工程建設，都被批評為「花大錢買爛品質」，還陷借貸國於債務危機之中。北京當局此前還宣布，博卡拉國際機場是與尼泊爾一帶一路的「旗艦項目」。

尼泊爾民航局聘雇的外部顧問指出，中工國際雖完成機場跑道填土作業，卻未提供土壤密度測試文件，代表跑道地基是否符合標準、能跑多久都是未知數。對此，中國外交部在聲明中表示「不清楚調查」，該國一項要求國營企業在海外必須遵守當地法規，並稱中工國際「嚴格執行質量標準，並保存了完整施工紀錄。」

國際對於中國的不信任加深，許多國家都因債務纏身難償還中國，必須與國家基礎設施「交換」，或是遭於成本過高的問題。例如斯里蘭卡就因償還不出債務，被迫交出該國的深水港給中國；巴基斯坦大約30％的外國債務，中國是債權人，這數字隨著500億美元（約新台幣1.6兆元）的中巴經濟走廊建設攀升；馬來西亞110億美元（約新台幣3554億元）的鐵路建設造價過高，強制喊停直到中國承包商願意削減成本才復工。

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