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就怕出事！韓國中小學「禁帶蘿蔔刀」　家長全說讚

就怕出事！韓國中小學禁帶蘿蔔刀　家長予以贊同

▲蘿蔔刀鮮艷顏色，搭配簡單造型，擄獲不少學生的心。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

抖音上爆紅的玩具「蘿蔔刀」，造型可愛且紓壓，輕輕單手一甩即可獲得成就感，近期更在韓國中小學引起熱烈風潮，不少學生都會將蘿蔔刀帶去學校，下課就拿出來與同學玩樂，但不少學生的家長提出了擔憂，擔心孩子有「模仿罪犯」或誤傷同學之情形。韓國地方政府已採取限制蘿蔔刀購買，並禁止帶入校園的宣導。

「蘿蔔刀」之所以受歡迎的原因在於取得方便且便宜，在韓國大田市一家文具店每周進貨50多把蘿蔔刀，一般在3天內就會全數售完，每一把的價格落在台幣24至48元(1000至2000韓元)。蘿蔔刀主打把玩時清脆的聲音、帥氣的動作，更衍生出「龍擺尾」、「重力甩」等招式，深受韓國國中小學生喜愛，不少小學生表示，自從看完一支蘿蔔刀表演短影片後，便開始蒐集各種顏色的蘿蔔刀。

儘管蘿蔔刀是塑膠材質、刀尖及刀刃也經過鈍化處理，但不少韓國家長指出，學生們平常會使用蘿蔔刀玩「刺人」或「挾持人質」的遊戲，恐會對學生身心發展造成影響，同時也擔心在把玩過程中誤傷同學。對此，大邱市教育廳已向370所中小學發送「關於防止購買及攜帶玩具胡蘿卜刀的協助請求」公文，希望學校能協助防止孩童購買及攜帶到校。

不少網友對於禁止蘿蔔刀的購買及帶入校園表示贊同，「這東西真的會教壞小孩，從小學會就會用刀去捅人」、「學校本來就不應該帶玩具」，但也有人認為不應該單單禁止，更應該教導學生如何避免危險之行為，網友指出，「家庭教育才是第一位」、「小時候玩的東西更危險」。

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