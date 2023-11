街友翻垃圾桶發現屍塊！好萊塢經紀人之子遭逮　華裔妻子下落不明

▲小哈斯克爾(左)遭警方逮捕,其華裔妻子李梅(右)下落不明。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州一名街友在洛杉磯一處停車場外的垃圾桶裡,發現一袋被肢解的不明女屍。警方調閱監視器後,逮捕了好萊塢知名經紀人老哈斯克爾(Sam Haskell)的兒子小哈斯克爾(Samuel Haskell Jr.),並在其家中發現大量血跡,而他的華裔妻子至今仍下落不明,很有可能就是遭肢解的女屍。

根據CNN報導,洛杉磯一名街友在一處停車場外的垃圾桶裡,發現一袋遭肢解的女屍,而警方調閱監視器後,在一間購物中心內逮捕了現年35歲的小哈斯克爾,接著在他的家中發現大量血跡,且其37歲的華裔妻子李梅(Mei Li Haskell),還有同住在一起的71歲岳父李高山(Gaoshan Li)、64歲岳母王艷香(Yanxiang Wang)至今下落不明。

小哈斯克爾的68歲父親老哈斯克爾是好萊塢知名經紀人兼製片,曾為喬治克隆尼(George Clooney)、非裔諧星琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)等人工作。

調查人員指出,李梅與小哈斯克爾的3名孩子已轉由其他家人照顧,儘管目前還在等待屍體的DNA鑑定結果,但警方已認為遭支解的屍體就是李梅,並展開全面調查。

Samuel Haskell Jr. Charged With Murder Of Wife and In-Laws Samuel Haskell Jr., the son of powerful Hollywood agent Samuel Haskell Sr., has just been charged with the murder of his wife and in-laws. Los Angeles County District Attorney George Gascón announced the charges Mond… pic.twitter.com/hutH36axNN