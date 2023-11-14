街友翻垃圾桶發現屍塊！好萊塢經紀人之子遭逮　華裔妻子下落不明

▲小哈斯克爾（左）遭警方逮捕，其華裔妻子李梅（右）下落不明。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州一名街友在洛杉磯一處停車場外的垃圾桶裡，發現一袋被肢解的不明女屍。警方調閱監視器後，逮捕了好萊塢知名經紀人老哈斯克爾（Sam Haskell）的兒子小哈斯克爾（Samuel Haskell Jr.），並在其家中發現大量血跡，而他的華裔妻子至今仍下落不明，很有可能就是遭肢解的女屍。

根據CNN報導，洛杉磯一名街友在一處停車場外的垃圾桶裡，發現一袋遭肢解的女屍，而警方調閱監視器後，在一間購物中心內逮捕了現年35歲的小哈斯克爾，接著在他的家中發現大量血跡，且其37歲的華裔妻子李梅（Mei Li Haskell），還有同住在一起的71歲岳父李高山（Gaoshan Li）、64歲岳母王艷香（Yanxiang Wang）至今下落不明。

Samuel Haskell arrested on murder charges, while Mei Li Haskell, Gaoshan Li and Yanxiang Wang remain missinghttps://t.co/RVu8nRd9mU — Erica Garcia (@EricaGarci92026) November 12, 2023

小哈斯克爾的68歲父親老哈斯克爾是好萊塢知名經紀人兼製片，曾為喬治克隆尼（George Clooney）、非裔諧星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）等人工作。

調查人員指出，李梅與小哈斯克爾的3名孩子已轉由其他家人照顧，儘管目前還在等待屍體的DNA鑑定結果，但警方已認為遭支解的屍體就是李梅，並展開全面調查。

Samuel Haskell Jr. Charged With Murder Of Wife and In-Laws Samuel Haskell Jr., the son of powerful Hollywood agent Samuel Haskell Sr., has just been charged with the murder of his wife and in-laws. Los Angeles County District Attorney George Gascón announced the charges Mond… pic.twitter.com/hutH36axNN — Let's Talk About Dis Shidd (@MrsBarnesII) November 14, 2023

事實上，有另外幾名搬運工向美媒NBC4爆料指出，他們7日下午有收到小哈斯克爾的委託，要求他們將住家裡的幾個大垃圾袋搬去丟棄，並告訴工人們垃圾袋裡裝的只是石頭，「當我們拿起袋子的時候，可以感受到裡面根本不是石頭。」

搬運工說，袋子裡的東西感覺又濕又軟，每個重量大約有50磅（約22.6公斤），感覺非常不對勁，所以他們就在路邊將垃圾袋打開，「我看到了身體的部位，很明顯是肚臍，我們嚇壞了，感覺被騙。」

工人們立刻將垃圾袋載回小哈斯克爾家，對方還辯稱這些是萬聖節的道具，但工人們退回500美元工資後就跑去報案，結果卻被警察拒之門外，連跑2間警局都被拒絕受理。

目前小哈斯克爾以200萬美元的保釋金被拘留，預計13日將出庭，其父母尚未出面回應。