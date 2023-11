加薩兒童醫院地下室「發現哈瑪斯軍火庫」　以色列公開直擊畫面

▲加薩兒童醫院裡發現哈瑪斯軍火庫。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列國防軍(IDF)發言人哈加里(Daniel Hagari)稱,以色列部隊在加薩一間兒童醫院的地下室裡,發現了哈瑪斯存放的武器,且有人質曾經被關押在該處的跡象。

根據《路透社》報導,哈加里13日公布一段影像,國防軍部隊在納賽爾•蘭蒂西(Nasser Rantissi)兒科癌症醫院的地下室發現了一個指揮中心,裡面有哈瑪斯武裝分子存放的武器,包含手榴彈、炸彈背心和其他爆裂物。

Special footage from the Rantisi hospital in Gaza - on the basement floor, a room was found with signs indicating hostages were held there, underground headquarters and a room full of weapons inside the hospital: pic.twitter.com/pDsyA1mT6T