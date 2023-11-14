加薩兒童醫院地下室「發現哈瑪斯軍火庫」　以色列公開直擊畫面

▲加薩兒童醫院裡發現哈瑪斯軍火庫。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）稱，以色列部隊在加薩一間兒童醫院的地下室裡，發現了哈瑪斯存放的武器，且有人質曾經被關押在該處的跡象。

根據《路透社》報導，哈加里13日公布一段影像，國防軍部隊在納賽爾•蘭蒂西（Nasser Rantissi）兒科癌症醫院的地下室發現了一個指揮中心，裡面有哈瑪斯武裝分子存放的武器，包含手榴彈、炸彈背心和其他爆裂物。

Special footage from the Rantisi hospital in Gaza - on the basement floor, a room was found with signs indicating hostages were held there, underground headquarters and a room full of weapons inside the hospital: pic.twitter.com/pDsyA1mT6T — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 13, 2023

哈加里展示了地下室畫面，裡面包含一個小廚房，還有一個通往哈瑪斯高級海軍指揮官住家的隧道，「我們還發現了哈瑪斯在這裡扣押人質的跡象，目前我們正在調查此事，但我們也有情報可以證實這一點，哈瑪斯控制了整個區域，並從這家醫院發動了對以色列的戰爭。」

תיעוד בלעדי מפשיטת שייטת 13 וצוות הקרב של חטיבה 401 על בית החולים ״רנתיסי״: pic.twitter.com/ESsXOiUA5E — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 13, 2023

以色列當局也稱，軍方還在醫院發現了一輛帶有槍擊痕跡的摩托車，而這輛摩托車似乎是10月7日哈瑪斯武裝分子突襲以色列南部時，將人質帶往加薩的車輛。

自以色列對加薩發起全面進攻起，就指責哈瑪斯利用醫院和其他民用基礎設施隱藏其指揮中心和武器庫，並利用平民和病患作為人肉盾牌；以色列坦克13日部署在加薩主要的希法醫院外，但院內還有數百名病患等待撤離。

哈瑪斯和加薩當地醫院皆否認相關指控，聯合國呼籲停止襲擊加薩醫療設施，以色列則稱他們允許病患和平民撤離。